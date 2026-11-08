டி.என்.பி.எஸ்.சி. குரூப்-4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்!

சென்னை,
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டி.என்.பி.எஸ்.சி.) நடத்தும் குரூப்-4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று (நவம்பர் 8) கடைசி நாளாகும். இதற்கான விண்ணப்ப கால அவகாசம் ஏற்கனவே நவம்பர் 5-ம் தேதி முடிவடைவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. விண்ணப்பதாரர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, கால அவகாசம் நவம்பர் 8-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, தகுதியுள்ளவர்கள் இன்று இரவு 11.59 மணி வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் டி.என்.பி.எஸ்.சி.யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://www.tnpsc.gov.in/ அல்லது விண்ணப்பப் பக்கமான https://tnpsc.gov.in/tamil/Home.aspx மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்தவர்களுக்கு, அதில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள நவம்பர் 9-ம் தேதி முதல் 11-ம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குரூப்-4 தேர்வு அடுத்த ஆண்டு (2027) ஜனவரி 10-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அன்று காலை 9.30 மணி முதல் மதியம் 12.30 மணி வரை தேர்வு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியான தேர்வர்கள் கடைசி நாளான இன்று விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.