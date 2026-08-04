தொழில்முனைவோருக்கான யூடியூப் சேனல் உருவாக்குதல் பயிற்சி - தமிழக அரசு அறிவிப்பு

சென்னை,
தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், தொழில்முனைவோருக்கான - சொந்தமாக யூடியூப் சேனல் உருவாக்குதல் பயிற்சி நடைபெறவுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்ததாவது:-
தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் , சென்னை சார்பில், "சொந்த யூடியூப் சேனலை உருவாக்குவது எப்படி" என்ற தலைப்பில் மூன்று நாள் பயிற்சித் திட்டம் 12.08.2026 முதல் 14.08.2026 வரை தினமும் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் வளாகம், சென்னை 600 032 இல் நடைபெற உள்ளது.
இப்பயிற்சி திட்டம், பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுக்கென ஒரு யூடியூப் சேனலை தொடங்குவது, நிர்வகிப்பது மற்றும் வெற்றிகரமாக வளர்ப்பது தொடர்பான நடைமுறை அறிவு மற்றும் திறன்களை பெறும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் டிஜிட்டல் கருவிகளை பயன்படுத்தி சிறந்த உள்ளடக்கங்களை உருவாக்குதல், யூடியூப் சேனலை மேம்படுத்துதல், பார்வையாளர்களை அதிகரித்தல் மற்றும் வருமான வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் குறித்தும் இப்பயிற்சியில் கற்றுக்கொடுக்கப்படும்.
யூடியூப் பயிற்சியில் கற்றுக்கொள்ளும் முக்கிய அம்சங்கள்:-
யூடியூப் சேனல் திட்டமிடல் மற்றும் சரியான துறையைத் தேர்வு செய்தல் சரியான பிரத்யேகச் சந்தை /- செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியுடன் தங்களுக்கான உள்ளடக்கப் பிரிவு-ஐ கண்டறிந்து, யூடியூப் சேனலுக்கான தெளிவான நோக்கம் மற்றும் அடையாளத்தை உருவாக்குதல்.
உள்ளடக்கத் திட்டமிடல் மற்றும் யோசனை உருவாக்கம்
செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகளை பயன்படுத்தி புதிய உள்ளடக்க யோசனைகள் உருவாக்குதல் மற்றும் தொடர்ச்சியாக வீடியோக்களை வெளியிடுவதற்கான திட்டமிட்ட உள்ளடக்க அட்டவணை உருவாக்குதல்.
செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் காணொளித் திரைக்கதை எழுதுதல் யூடியூப் பார்வையாளர்களை ஈர்க்கக்கூடிய வீடியோ ஸ்கிரிப்ட்கள், தலைப்புகள் மற்றும் உள்ளடக்க யோசனைகள்-ஐ செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகளின் உதவியுடன் உருவாக்குவதற்கான நடைமுறைப் பயிற்சி.
முகப்புப் படம் உருவாக்கம் மற்றும் யூடியூப் தேடுபொறி உகந்ததாக்கம் பார்வையாளர்களைக் கவரும் சிறந்த முகப்புப் படம் உருவாக்குதல் மற்றும் காணொளி தலைப்புகள், முக்கியத் தேடல் சொற்கள், தேடுபொறி உகந்ததாக்கம் போன்றவற்றைச் சரியாகப் பயன்படுத்தி வீடியோக்களின் பார்வையாளர்களை சென்றடையும் வாய்ப்பை அதிகரித்தல்.
அடிப்படைகளை புரிந்துகொண்டு, சேனலின் செயல்திறனை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் பார்வையாளர்கள், மற்றும்சேனலின் செயல்யை மேம்படுத்துவதற்கான உத்திகளைக் கற்றுக்கொள்ளுதல்.
யூடியூப் மூலம் வருமானம் ஈட்டுதல். யூடியூப் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருமான வாய்ப்புகளை புரிந்துகொண்டு, சேனலை வருமானம் ஈட்டும் தளமாக உருவாக்குவதற்கான நடைமுறை திட்டத்தை அமைத்தல்.
செயற்கை நுண்ணறிவு & டிஜிட்டல் கருவிகள்* -திரைக்கதைகள், தலைப்புகள் மற்றும் உள்ளடக்க யோசனைகள் உருவாக்க சாட்ஜிபிடி, முகப்புப் படங்கள் மற்றும் காட்சிகள் உருவாக்க கேன்வா செயற்கை நுண்ணறிவு, வெளியிடுதல் மற்றும் தரவு ஆய்வு-க்கு யூடியூப் ஸ்டுடியோ, மேலும் அடிப்படை தேடுபொறி உகந்ததாக்கம் மற்றும் தேடல்சொல் ஆராய்ச்சி கருவிகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறை அறிமுகம் வழங்கப்படும்.
பயிற்சியின் முடிவில் பங்கேற்பாளர்கள் பெறும் பயன்கள்:-
மூன்று நாள் பயிற்சியின் முடிவில், பங்கேற்பாளர்கள் ஒரு யூடியூப் சேனலை எவ்வாறு தொடங்கி வளர்ப்பது என்பது குறித்த தெளிவான புரிதலைப் பெறுவார்கள்*.
செயற்கை நுண்ணறிவு-ஐ பயன்படுத்தி உள்ளடக்க யோசனைகள் மற்றும் காணொளி திரைக்கதைகள் உருவாக்குதல், சிறந்த முகப்புப் படங்கள் தயாரித்தல், யூடியூப் தேடுபொறி உகந்ததாக்கம் மற்றும் புள்ளிவிவரத் தரவு-ஐ, சேனல் வளர்ச்சி உத்திகள் மற்றும் பணமாக்குதல் வாய்ப்புகளை அறிந்துகொள்ளுதல் போன்ற நடைமுறைத் திறன்களையும் பெறுவார்கள். மேலும், தங்களது யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து வளர்ப்பதற்கான 90 நாள் யூடியூப் உள்ளடக்க மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டம் ஒன்றையும் உருவாக்கிக்கொள்ள முடியும்.
இப்பயிற்சித் திட்டம் *தொழில்முனைவோர், ஆர்வமுள்ள காணொளி மற்றும் படைப்பு உருவாக்குநர்கள் மற்றும் வணிக உரிமையாளர்கள்* தங்களுக்கென ஒரு யூடியூப் சேனலை உருவாக்கி, அதை திறம்பட நிர்வகித்து வளர்ப்பதற்கு தேவையான நடைமுறை டிஜிட்டல் திறன்களை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.
இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் ஆண்/பெண் /திருநங்கைகள்/ திருநம்பிகள்/ 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். குறைந்தபட்ச கணினி அறிவு வேண்டும். 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பயிற்சியில் பங்கேற்கும் பயிற்சியாளர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் தங்கும் வசதி வழங்கப்படும். தங்கும் வசதி தேவையுள்ளவர்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இப்பயிற்சி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்புவோர் www.editn.in என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். அலுவலக வேலை நாட்களில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
முகவரி:
தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், எண் 1, EDI இன்ஸ்டிடியூட் சாலை, SIDCO தொழில்துறை எஸ்டேட், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை 600032.
தொலைபேசி / கைபேசி : 8668100181 / 9360221280
முன்பதிவு அவசியம்.
பயிற்சியின் முடிவில் அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளது.