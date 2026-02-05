ஆரோக்யம்

ஆரோக்கியமான சருமத்திற்கான சிறந்த உணவுகள்

மாதுளம்பழம் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, சருமத்தில் ஈரப்பதத்தை தக்கவைக்கும் தன்மை கொண்டது.
குளிர்கால சூழ்நிலை சருமத்தின் ஈரப்பதத்தை நீக்கி, வறட்சி மற்றும் மந்தநிலைக்கு வழி வகுக்கும். இந்த சமயத்தில் இயற்கையாகவே சருமத்திற்கு ஈரப்பதமூட்டும், ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது அவசியமானது. அவை சருமத்தில் ஈரப்பதத்தை தக்கவைப்பதோடு பளபளப்பையும் உண்டாக்கும். அப்படி சருமத்திற்கு பலம் சேர்க்கும் சில உணவு பொருட்களை பற்றி பார்ப்போம்.

அவகோடா

ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் வைட்டமின் ஈ நிறைந்த அவகோடா சருமத்தின் வெளிப்புற அடுக்கில் ஈரப்பதத்தை தக்கவைக்க துணை புரியும். சருமம் நீரிழப்புக்கு ஆளாகுவதை தடுத்து, மென்மையாகவும், மிருதுவாகவும், பொலிவாகவும் மாற வழிவகை செய்யும்.

ஆளி விதைகள்

இந்த விதைகளில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலம் சருமத்தை வலுப்படுத்தக்கூடியது. சருமத்தின் வெளிப்புற அடுக்கில் தோல் உரிதல் ஏற்படுவதை தடுக்கும். குளிர் காலநிலையிலும் கூட சருமம் ஈரப்பதத்தை தக்கவைக்க உதவி புரியும்.

ஆரஞ்சு

வைட்டமின் சி நிறைந்த ஆரஞ்சு பழம் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கக்கூடியது. குளிர் காலத்தில் உங்கள் சருமத்தை நீரேற்றமாகவும், உறுதியாகவும், பொலிவுடனும் வைத்திருக்க துணை புரியும்.

மாதுளை

மாதுளம்பழத்தில் ஆன்டி ஆக்சிடென்டுகள் மற்றும் பாலி பினால்கள் அதிகமாக உள்ளன. அவை ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, சருமத்தில் ஈரப்பதத்தை தக்கவைக்கும் தன்மை கொண்டவை. குளிர்காலத்தில் இயற்கையாகவே சருமத்திற்கு பளபளப்பு சேர்க்கக்கூடியவை.

சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு

பீட்டா கரோட்டின் நிறைந்திருக்கும் சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு சரும செல்களை புதுப்பிக்க உதவிடும். சரும வறட்சியை தடுக்கவும் செய்யும்.

வால்நட்

வால்நட்டில் ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்துள்ளன. அவை சருமத்தை மிருதுவாகவும், நீரேற்றமாகவும் வைத்திருக்க வழிவகை செய்யும்.

