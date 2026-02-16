இதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்க இந்த உணவுகளை ஒதுக்காதீங்க..

மனித உடலின் மிக முக்கியமான உறுப்பான இதயத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம். எளிமையான பழக்கவழக்கங்களுடன் ஆரோக்கியான உணவுகளை உண்பதன் மூலம் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கலாம். இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் உணவுகள் வருமாறு:-
* அரிசி வகைகளில் சிவப்பு அரிசி, மாப்பிள்ளை சம்பா, கருப்பு கவுனி, சீரகச் சம்பா, கொத்தமல்லி சம்பா, கைக்குத்தல் அரிசிகளை உணவில் சேர்ப்பது நல்லது.
* மீன்களில் மத்தி, சாளை, டூனா, விளமீன், குழம்புகள் சிறந்தது. மீன்களை பொரித்து உண்ணக் கூடாது.
* காய்கறிகளில், பீன்ஸ், அவரை, வாழைத்தண்டு, வாழைப்பூ, கொத்தவரங்காய், புடலங்காய், பாகற்காய், கோவைக்காய், பூசணிக்காய், சுரைக்காய், முட்டைகோஸ், பிராக்கோலி, நெல்லிக்காய், அறுகீரை, தண்டுக்கீரை, முருங்கைக்கீரை, கரிசாலை கீரை, பொன்னாங்கண்ணி கீரை, தூதுவளை கீரை, பாலாக் கீரை போன்ற நார்ச்சத்து நிறைந்த, கீரை-காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
* பழங்களில், ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, கொய்யா, அன்னாசி, பிளம்ஸ், பீச், பேரிக்காய், பன்னீர்த் திராட்சை, பப்பாளிப் பழம், வாழைப்பழம் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
* நட்ஸ் வகைகளில், வால்நட், பாதாம், முளைகட்டிய அல்லது வேகவைத்த வேர்க்கடலை, பாசிப் பயறு, பச்சைப் பட்டாணி, கொள்ளு இவைகளை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
* தீட்டிய வெள்ளை அரிசி, வெள்ளை சர்க்கரை, உப்பு, மற்றும் எண்ணெய் இவைகளை அளவுடன் சேர்த்தால் வாழ்வு நலமாகும்.
- டாக்டர் மானெக் ஷா