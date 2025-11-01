- செய்திகள்
சட்ட விதிகளின்படியே செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டுள்ளார்: எடப்பாடி பழனிசாமி
1 Nov 2025
சட்ட விதிகளின்படியே செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்டுள்ளார் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
