தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்வு
தினத்தந்தி 3 Jan 2026 5:39 PM IST
ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று காலை ரூ.60 குறைந்த நிலையில், மாலை ரூ.80 உயர்ந்துள்ளது.

சென்னை,

தங்கத்தின் விலை கடந்த ஓரிரு வாரங்களுக்கு முன்பு 1 லட்சம் ரூபாயை எட்டிய நிலையில், கடந்த டிசம்பர் 31-ந்தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழ் வந்தது. தொடர்ச்சியாக தங்கம் விலையில் சரிவு காணப்பட்டது. நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.140-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,120-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12,580-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,00,640-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இன்று காலை நிலவரப்படி தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்தது. சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,00,160-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.60 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12,520-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

வெள்ளி விலையும் இன்று காலை நிலவரப்படி கிராமுக்கு ரூ.4-ம், கிலோவுக்கு ரூ.4 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.256-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 56 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், இன்று மாலை நிலவரப்படி தங்கத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது. இதன்படி ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று காலை ரூ.60 குறைந்த நிலையில், மாலை ரூ.80 உயர்ந்து, ரூ.12,600-க்கு விற்பனையாகிறது. தற்போது ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.640 உயர்ந்து, ரூ.1,00,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதே போல் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 உயர்ந்து, ரூ.257-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,000 உயர்ந்து, ரூ.2,57,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. வெனிசுலா மீதான அமெரிக்காவின் தாக்குதல் காரணமாக தங்கம் விலை மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

