மத்திய அரசு பணி.. சென்னையிலேயே காலியிடங்கள்.. 10 ஆம் வகுப்பு போதும்
சென்னை கிண்டியில் உள்ள மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள 13 இடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:
பணியிடங்கள்: எம்.டி.எஸ்., 6, ஜூனியர் செக்ரட்ரியட் அசிஸ்டென்ட் 6, ஜூனியர் ஸ்டெனோகிராபர் 1 என மொத்தம் 13 இடங்கள் உள்ளன.
கல்வித்தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு / பிளஸ் 2 / ஐ.டி.ஐ.,
வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 28 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தேர்ச்சி முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு
விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைன்
சம்பளம் எவ்வளவு:
ஜூனியர் ஸ்டெனோகிராபர் - ரூ.19,900 - ரூ.63,200/-
ஜூனியர் செயலக உதவியாளர் (JSA) - ரூ.19,900 - ரூ.63,200/-
பல்நோக்குப் பணியாளர்- ரூ.18,000 - ரூ.56,900/-
விண்ணப்பக்கட்டணம்: ரூ. 500. பெண்கள் / எஸ்.சி., / எஸ்.டி., பிரிவினருக்கு கட்டணம் இல்லை.
கடைசிநாள்: 22.02.2026
விவரங்களுக்கு: http://clri.org