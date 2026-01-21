தமிழக அரசு வேலை: 999 காலியிடங்கள்- நர்சிங் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழக அரசு வேலை: 999 காலியிடங்கள்- நர்சிங் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
தினத்தந்தி 21 Jan 2026 9:09 AM IST
இதற்கான அறிவிப்பை மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (MRB) அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

சென்னை,

தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவத்துறையில் காலியாக உள்ள நர்சிங் உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 999 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகின்றன. இதற்கான அறிவிப்பை மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (MRB) அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:

பணியிடங்கள் : 999 நர்சிங் உதவியாளர் பணியிடங்கள்

கல்வித்தகுதி : விண்ணப்பதார்கள் 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றி இருக்க வேண்டும். அதற்கான சான்றிதழ் கட்டாயமாகும். மேலும், அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் நர்சிங் உதவியாளர் பயிற்சியை முடித்து சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு : 01.07.2026 தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 18 வயதை நிரம்பி இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின் படி வயது உச்ச வரம்பில் தளர்வுகள் உண்டு.

சம்பளம் எவ்வளவு? : நர்சிங் உதவியாளர் கிரேடு II பதவிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு ரூ.15,700 முதல் 58,100 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும்.

தேர்வு முறை: தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவை கிடையாது. விண்ணப்பதார்களின் மதிப்பெண்கள், தகுதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள். அதாவது விண்ணப்பதார்களின் 10-ம் வகுப்பு மதிப்பெண்களில் இருந்து 40 சதவீதம் மற்றும் நர்சிங் உதவியாளர் பயிற்சி சான்றிதழில் இருந்து 60 சதவீதம் என்ற அடிப்படையில் 100 சதவீதத்திற்கு மதிப்பெண்கள் கணக்கிடப்படும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 08.02.2026

விருப்பம் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். https://mrb.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கட்டணமாக ரூ.600 வசூலிக்கப்படுகிறது.

தேர்வு அறிவிப்பினை படிக்க:

https://mrb.tn.gov.in/departments_cms/uploads/tami_800/content_pdf/NotificationforthepostofNursingAssistantGradeII.pdf

