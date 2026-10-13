பீகார் துயரம்: கங்கையில் படகு கவிழ்ந்ததில் குழந்தைகள் உள்பட 11 பேர் உயிரிழப்பு - பலர் மாயம்

வைஷாலி,
பீகாரின் வைஷாலி மாவட்டத்தில் கங்கை ஆற்றில் நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) படகு கவிழ்ந்ததில், குழந்தைகள் உட்பட குறைந்தது 11 பேர் உயிரிழந்தனர். அந்தப் படகில் நடுத்தர அளவிலான சுமார் 25 முதல் 30 பேர் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவர்கள் அனைவரும் ஒரு விருந்தில் கலந்துகொள்ள சென்றுகொண்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சம்பவம் வைஷாலியின் ராகோபூர் பகுதியில் நிகழ்ந்தது. உயிரிழந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் குழந்தைகள் என்று கூறப்படுகிறது. விபத்து நடந்த இடத்திற்கு அதிகாரிகள் குழு ஒன்று விரைந்துள்ளது. நிவாரணம் மற்றும் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை (NDRF) குழுக்களும் அப்பகுதியில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆற்றில் காணாமல் போனவர்களைத் தேடும் பணியில் உள்ளூர் கிராம மக்களும் நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகின்றனர். மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன, மேலும் நிர்வாகம் முழு நிலைமையையும் கண்காணித்து வருகிறது.
படகு உரிமையாளர் உட்பட ஏழு பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மீட்புப் பணிகள் இரவு முழுவதும் தொடரும் என்றும் வைஷாலி மாவட்ட கலெக்டர் வர்ஷா சிங் தெரிவித்தார். மேலும் அவர் கூறுகையில், “இதுவரை எங்களுக்குக் கிடைத்த தகவல்களின்படி, படகில் சுமார் 15 முதல் 20 பேர் இருந்தனர். அவர்களில், சுமார் 15 வயதுடைய 11 சிறார்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். படகு உரிமையாளர் உட்பட ஏழு பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். நாங்கள் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம், இது இரவு முழுவதும் தொடரும்” என்று கூறினார்.
இந்நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.4 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என பீகார் முதல்-மந்திரி சம்ராட் சௌத்ரி அறிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில், “வைஷாலி மாவட்டம், ரகோபூரில் நடந்த படகு விபத்தில் உயிரிழந்த அப்பாவி மக்களின் செய்தி, மிகுந்த மனவேதனையையும் ஆன்மாவை உலுக்கும் துயரத்தையும் அளிக்கிறது. இந்த இக்கட்டான நேரத்தில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உயிரிழந்தவர்களின் ஆன்மாக்களுக்கு இறைவன் சாந்தியை அளித்து, இந்த அளவற்ற துயரத்தைத் தாங்கிக்கொள்ளும் வலிமையை அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்குவாராக” என்று அதில் பதிவிட்டிருந்தார்.