ஆந்திராவில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு கஞ்சா கடத்திய 2 பெண்கள் கைது.

புதுக்கோட்டை,
ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து கார் மூலம் புதுக்கோட்டைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட 26 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்களை போலீசார் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இந்த கடத்தல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 2 பெண்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை தீவிர கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) ஆந்திராவில் இருந்து புதுக்கோட்டை நோக்கி வந்த ஒரு சந்தேகத்திற்கிடமான சொகுசு காரை போலீசார் மறித்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது காரின் மறைவான பகுதியில் மூட்டைகளாக கஞ்சா பொட்டலங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
காரில் இருந்த சுமார் 13 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 26 கிலோ கஞ்சா மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரும் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து கடத்தலில் ஈடுபட்ட புதுக்கோட்டை திருவப்பூர் கோவில்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த வசந்தி மற்றும் வசந்தியின் சகோதரி மகள் சண்முகப்பிரியா ஆகிய 2 பெண்களையும் சம்பவ இடத்திலேயே கைது செய்தனர்.
ஆந்திராவில் இருந்து இந்த கஞ்சா மூட்டைகளை காரில் கடத்தி வந்து, புதுக்கோட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர் ஏஜென்ட்டுகளுக்கு விநியோகம் செய்ய இவர்கள் திட்டமிட்டிருந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரிடமும் இந்த சர்வதேச அல்லது மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கஞ்சா கடத்தல் நெட்வொர்க்கில் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய புள்ளிகள் யார், இந்த காரை ஓட்டி வந்தது யார் என்பது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.