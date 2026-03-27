2026 பொதுத் தேர்தல்கள் மற்றும் இடைத்தேர்தல்கள்: களத்தில் 1,955 வேட்பாளர்கள் - இந்திய தேர்தல் ஆணையம்

புதுடெல்லி,
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
1. அஸ்சாம், கேரளா, புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்காள சட்டப்பேரவைகளுக்கான பொதுத் தேர்தல் மற்றும் 6 மாநிலங்களில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தல்களுக்கான கால அட்டவணையை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் ( ECI) மார்ச் 15, 2026 அன்று அறிவித்தது.
2. ஏப்ரல் 9, 2026 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள அஸ்சாம் மற்றும் கேரளா மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் மற்றும் 4 மாநிலங்களில் இடைத்தேர்தல்களுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாள் மார்ச் 23, 2026 ஆகும். வேட்புமனுக்களைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி நாள் மார்ச் 26, 2026, மாலை 3:00 மணி வரை ஆகும்.
3. மொத்தம் 250 வேட்பாளர்கள் தங்கள் வேட்புமனுக்களைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளனர், அதன்படி, போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை விவரங்கள் பின்வருமாறு:
வ. எண் மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசத்தின் பெயர் சட்டப்பேரவைகளின் எண்ணிக்கை (No. of ACs) திரும்பப் பெற்ற பிறகு வேட்பாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை
4. தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் ( ROs), தேர்தல் நடத்தும் விதிகள், 1961-ன் படி போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியலை அரசிதழில் ( Official Gazette) வெளியிட வேண்டும்.
5. தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள், ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் வேட்புமனு தாக்கல், பரிசீலனை மற்றும் வேட்புமனுக்கள் திரும்பப் பெறுதல் தொடர்பான அனைத்து தேர்தல் ஆவணங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளைத் தனது பாதுகாப்பில் முத்திரையிடப்பட்ட உறையில் வைத்து முத்திரையிட வேண்டும்.
6. மேலும், தேர்தல் ஆணையத்தின் முன்முயற்சியின்படி, வாக்காளர்களின் வசதிக்காக, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் ( EVM) வாக்குச் சீட்டுகளில் வேட்பாளர்களின் வண்ணப் புகைப்படங்கள் மற்றும் வரிசை எண், பெயர் மற்றும் சின்னம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் பெரிய எழுத்துருவில் இடம்பெறும்.
ப. பவன்
துணை இயக்குநர்
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.