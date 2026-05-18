2026 பருவமழை: கடுமையான எல் நினோ எச்சரிக்கை

புதுடெல்லி,
பசிபிக் பெருங்கடலின் மத்திய நிலநடுப்பகுதி வழக்கத்தை விட 2°C-க்கும் அதிகமாக வெப்பமடைந்து வருவதால், நடப்பு 2026-ஆம் ஆண்டில் கடுமையான 'எல் நினோ' (El Niño) காலநிலை மாற்றம் உருவாவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக வலுவாக உள்ளதாகப் புதிய சர்வதேச காலநிலை மாதிரிகள் எச்சரித்துள்ளன.
இந்த ஆண்டு நவம்பர்-டிசம்பர் மாதங்களில் உச்சத்தை எட்டக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள இந்த எல் நினோ தாக்கத்தால், இந்தியக் கோடைகாலப் பருவமழை (Indian summer monsoon) வழக்கத்தை விடக் கணிசமாகக் குறைந்து, வறட்சியான சூழல் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. பொதுவாக, வடகிழக்கு இந்தியப் பகுதிகளைத் தவிர்த்து நாட்டின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் இந்த எல் நினோ பாதிப்பால் பருவமழைக் காலம் நீண்ட இடைவெளிகளைச் சந்திக்கும் என்றாலும், வடகிழக்கு இந்தியாவில் மட்டும் வழக்கமான அல்லது வழக்கத்தை விடக் கூடுதலான மழை பெய்து சில இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
வரலாற்று ரீதியாகப் பருவமழைப் பற்றாக்குறை இந்தியப் பொருளாதாரத்தைப் பாதித்திருந்தாலும், தற்போதைய இந்தியப் பொருளாதாரம் இத்தகைய காலநிலை மாற்றங்களைத் தாங்கி மீளும் அளவுக்கு வலிமையடைந்துள்ளதால் ஒட்டுமொத்தப் பாதிப்பு குறைவாகவே இருக்கும்.
இருப்பினும், விவசாயம் மற்றும் நீர் மேலாண்மைத் துறைகள் கடுமையான சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும் என்பதால், பொதுமக்கள் யாரும் தேவையற்ற பீதியடையத் தேவையில்லை. இதற்கு முன்னெச்சரிக்கையாகப் புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் (MoES) அடுத்த 2-3 வாரங்களுக்கான நீட்டிக்கப்பட்ட மழைக்காலக் கணிப்புகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, விவசாயிகளுக்கும் நீர் மேலாண்மை அதிகாரிகளுக்கும் தகுந்த ஆலோசனைகளை அரசு அமைப்புகள் உடனுக்குடன் வழங்க வேண்டும் என்றும், பருவமழைத் தொடக்கம் குறித்த இந்திய வானிலை மையத்தின் (IMD) அதிகாரப்பூர்வத் துல்லியமான இறுதி அறிவிப்பு இம்மாத இறுதியில் வெளியாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.