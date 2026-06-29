பரீதாபாத்தில் உள்ள காவல் நிலையத்தில்: 32 உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கிகள் மாயம்

குருகிராம்,
அரியானா மாநிலம் பரீதாபாத்தில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் மோனு (வயது 22) என்பவர் தொழில்நுட்ப உதவியாளராக வேலை பார்த்து வந்தார். மோனு 2024ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், கணினி தொடர்பான டிப்ளமோ படிப்பின் ஒரு பகுதியாக காவல் நிலையத்தில் பயிற்சியாளராக சேர்ந்தார்.
அவருக்கு கணினி பதிவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவி பணிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த பணியின் மூலம், ஆயுதங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்த ஆயுத கிடங்கு அறைக்கு செல்லும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது.
செக்டர்-8 காவல் நிலையத்தில் உள்ள ஆயுத கிடங்கு அறையில், பொதுமக்கள் பாதுகாப்புக்காக காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்திருந்த 22 உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கிகள் இருந்தன. மேலும், குற்ற வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 10 நாட்டு தயாரிப்பு ஆயுதங்களும் இருந்தன. இதில் சில வெளிநாட்டு தயாரிப்பு துப்பாக்கிகளின் மதிப்பு ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.12 லட்சம் வரை இருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கடந்த மாதம் காவல் நிலைய அதிகாரி ஆயுதக் கிடங்கை ஆய்வு செய்தபோது, பல துப்பாக்கிகள் காணாமல் போனது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் முழுமையாக சரிபார்த்தபோது, மொத்தம் 32 ஆயுதங்கள் மாயமானது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கு பதிவு செய்த குற்றப்பிரிவினர் விசாரணையை தொடங்கினர்.
விசாரணையில், மோனு அரியானா, ராஜஸ்தான், டெல்லி மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ளவர்களிடம் இந்த ஆயுதங்களை விற்றதாக தெரியவந்தது. போலீஸின் தகவலின்படி, திருடப்பட்ட 32 ஆயுதங்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன.