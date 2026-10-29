அந்தமான் கடலில் 5.1 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம்!

ஸ்ரீ விஜயபுரம்,
அந்தமான் கடலில் இன்று (அக். 29) பிற்பகல் 3.19 மணியளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதன் மையப்பகுதி, பாம்பூ பிளாட் பகுதியில் இருந்து வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் 218 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருந்தது.
இந்த நிலநடுக்கம் கடலுக்கு அடியில் 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். நிலநடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் துறைகளுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என ஸ்ரீ விஜயபுரத்தில் உள்ள மாவட்ட அவசரகால செயல்பாட்டு மைய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
வடக்கு அந்தமான் மற்றும் மத்திய அந்தமானின் சில பகுதிகளில் லேசான நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதாகத் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. அப்பகுதியில் உள்ள குழுக்கள் நில அதிர்வு நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றன.
நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதி கடற்கரையிலிருந்து தொலைவில் இருந்ததால், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளில் இதுவரை எந்தவிதமான சேதமும் பதிவாகவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.