தேசிய செய்திகள்

விசாகப்பட்டினம் கடலில் படகு கவிழ்ந்து 6 மீனவர்கள் மாயம்: கடற்படை ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் தேடும் பணி தீவிரம்

6 மீனவர்கள் கடலில் மாயமான நிலையில், அவர்களைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
விசாகப்பட்டினம் கடலில் படகு கவிழ்ந்து 6 மீனவர்கள் மாயம்: கடற்படை ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் தேடும் பணி தீவிரம்
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அமராவதி,

ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் விசாகப்பட்டினம் கடற்கரைப் பகுதியில் இருந்து கடலுக்குச் சென்ற மீன்பிடிப் படகு ஒன்று, பருவமழை காரணமாக ஏற்பட்ட கடல் சீற்றம் மற்றும் பலத்த காற்றில் சிக்கி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் 6 மீனவர்கள் கடலில் மாயமான நிலையில், அவர்களைத் தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

6 மீனவர்கள் மாயம்

படகில் மொத்தம் 7 மீனவர்கள் இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவர், அந்த வழியாகச் சென்ற சரக்குக் கப்பல் ஊழியர்களால் உயிருடன் மீட்கப்பட்டார். மீதமுள்ள 6 மீனவர்கள் கடலில் மாயமானதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன், இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை மற்றும் இந்தியக் கடற்படை இணைந்து விரிவான தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணியைத் தொடங்கின. கடற்படை ஹெலிகாப்டர்கள், ரோந்து கப்பல்கள் மற்றும் கடலோரக் காவல்படை மீட்புக் குழுக்கள் சம்பவ இடத்தில் தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

விபத்துக்கான காரணம் குறித்து அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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