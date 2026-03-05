ஈரானுக்கு எதிராக அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டு தாக்குதல் - அகில இந்திய முஸ்லிம் தனிநபர் சட்ட வாரியம் கடும் கண்டனம்

புதுடெல்லி,
அகில இந்திய முஸ்லிம் தனிநபர் சட்ட வாரியம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-
அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் தனிநபர் சட்ட வாரியம், ஈரானுக்கு எதிராக அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து நடத்திய வெளிப்படையான தாக்குதலை வன்மையாகவும், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றியும் கண்டிக்கிறது. போர் நிறுத்தத்தை உறுதி செய்வதற்கும், பிராந்தியம் ஒரு பேரழிவு தரும் போருக்கு செல்வதைத் தடுப்பதற்கும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும், சர்வதேச சமூகமும் உடனடி, பயனுள்ள மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று வாரியம் வலியுறுத்துகிறது.
ஈரானின் அணுசக்தி திட்டம் தொடர்பாக ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வாரியத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் டாக்டர் எஸ்.கே.ஆர். இலியாஸ் ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்தார். டாக்காவுக்கு மத்தியஸ்தம் செய்து வந்த ஓமானின் வெளியுறவு அமைச்சர் பத்ர் அல்-புசைடியின் கூற்றுப்படி, ஈரான் அமெரிக்காவின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து நிபந்தனைகளுக்கும் ஒப்புக்கொண்டது.
இருந்தபோதும், பேச்சுவார்த்தைகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான அமெரிக்காவின் திடீர் அறிவிப்பு, அதைத் தொடர்ந்து இஸ்ரேலுடன் இணைந்து ஈரான் மீது கூட்டுத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது, பேச்சுவார்த்தைகள் ஒரு தீவிரமான ராஜதந்திர முயற்சியை விட வெறும் சாக்குப்போக்கு மட்டுமே என்பதைக் குறிக்கிறது.
ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயத்துல்லா கமேனியின் தியாகத்திற்கு ஆழ்ந்த வருத்தத்தை தெரிவித்த டாக்டர் இலியாஸ், இது முஸ்லிம் மதத்திற்கு ஒரு பெரிய இழப்பு என்று விவரித்தார். போர்க்காலத்தில் ஒரு இறையாண்மை கொண்ட நாட்டின் மத்தியத் தலைமையைக் குறிவைத்து, ஆட்சி மாற்றம் பற்றி வெளிப்படையாகப் பேசுவது சர்வதேச சட்டம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனத்தை அப்பட்டமாக மீறுவதாகும் என்று அவர் கூறினார். இந்தப் போர் முழு மத்திய கிழக்கையும் உறுதியற்ற தன்மையில் மூழ்கடித்துள்ளது என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
பல ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்காவை ஆதரிக்கும் அதே வேளையில், ரஷியாவும், சீனாவும் ஈரானை ஆதரிக்கின்றன. உடனடி மற்றும் பயனுள்ள ராஜதந்திர தலையீடு மேற்கொள்ளப்படாவிட்டால், இந்த மோதல் ஒரு பரந்த உலகளாவிய போராக விரிவடையக்கூடும். நீடித்த போர் மனிதாபிமான நெருக்கடியை ஆழப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உலகப் பொருளாதாரத்தையும் கடுமையாக பாதிக்கும், வளரும் மற்றும் பலவீனமான நாடுகள் மிகப்பெரிய சுமையைச் சுமக்கும்.
இத்தகைய முக்கியமான மற்றும் தீர்க்கமான தருணத்தில், நமது நாடு ஒரு சமநிலையான மற்றும் கண்ணியமான மத்தியஸ்தப் பங்கை வகித்திருக்க முடியும் என்று டாக்டர் இலியாஸ் வருத்தம் தெரிவித்தார். இருப்பினும், தற்போதைய அணுகுமுறை நாட்டின் வெளியுறவுக் கொள்கையின் நம்பகத்தன்மையை மோசமாக பாதித்துள்ளது. அயத்துல்லா காமேனியின் தியாகம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ இரங்கல் செய்தி எதுவும் வெளியிடப்படாதது குறித்தும் அவர் கவலை தெரிவித்தார், இது நமது தார்மீக மற்றும் ராஜதந்திர மரபுகளுக்கு எதிரானது என்று அவர் கூறினார்.
இந்தப் போரை நிறுத்த உடனடி, தீவிரமான மற்றும் நடைமுறை நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு நாட்டின் தலைமைக்கும், ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கும், சர்வதேச சமூகத்திற்கும் அகில இந்திய முஸ்லிம் தனிநபர் சட்ட வாரியம் மீண்டும் ஒருமுறை வேண்டுகோள் விடுக்கிறது. இல்லையெனில், இந்த நெருப்பு ஒரு பிராந்தியத்தில் மட்டும் இருக்காது, மேலும் எந்த நாடும் அதன் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்காது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.