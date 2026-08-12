நீட் விவகாரத்தில் விவாதம்; எதிர்க்கட்சிகளிடம் ஆலோசிக்கும்படி மக்களவை சபாநாயகருக்கு கடிதம் எழுதிய அமித்ஷா

புதுடெல்லி
நீட் விவகாரத்தில் விவாதம் நடத்துவது தொடர்பாக, எதிர்க்கட்சிகளிடம் ஆலோசிக்கும்படி மக்களவை சபாநாயகருக்கு அமித்ஷா கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் 20-ந்தேதி தொடங்கி நடந்து வருகிறது. இந்த கூட்டத்தொடரில் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான டெல்லி மாணவர் போராட்டத்தின்போது நடந்த தடியடி, அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபடுகின்றனர்.
இதனால், அவை நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இன்றும் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்களின் தொடர் அமளியால் அவை நடவடிக்கைகள் பாதிப்படைந்தன. இதனால், பிற்பகல் 2 மணி வரை இரு அவைகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன. எனினும், தொடர்ந்து 20 மசோதாக்கள் வரை நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளன. ஆனால், அவை விவாதம் எதுவுமின்றி நிறைவேற்றப்பட கூடிய சூழலும் உள்ளது.
இந்த நிலையில், நீட் விவகாரத்தில் மாணவர்களின் போராட்டம் மற்றும் அனைத்து தொடர்பான விவகாரங்கள் குறித்தும் விவாதம் நடத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் என்று மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா இன்று கூறினார். இதுதொடர்பாக, முறைப்படி மக்களவை சபாநாயகரிடம் கடிதம் அளித்து விட்டு வாருங்கள். நான் விவாதம் நடத்த தயாராக இருக்கிறேன் என மந்திரி அமித்ஷா எதிர்க்கட்சியினருக்கு இன்று அழைப்பு விடுத்துள்ளார். அவையை நடத்த விடுங்கள் என்றும் அவர் அப்போது கேட்டு கொண்டார்.
இதன்பின்னர் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசும்போது, இந்த விவாதம் இன்றே தொடங்கினாலும் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்க தயாராக இருக்கிறேன். இன்று பிற்பகல் முதல் நாளை பிற்பகல் 3 மணி வரை கூட அனைத்து விவகாரங்கள் தொடர்பாக விவாதிக்க தயார் என்று கூறினார்.
அதனால், எதிர்க்கட்சிகள் விவாதத்தில் பங்கெடுக்க விரும்புகிறார்களா? அல்லது நாடாளுமன்றத்தில் குழப்பம் ஏற்படுத்த விரும்புகிறார்களா? என்பது அவர்களை சார்ந்தது என்று கூறினார். இதனை தொடர்ந்து மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு அவர் கடிதம் ஒன்றையும் எழுதியுள்ளார்.
அந்த கடிதத்தில், ஜனநாயகத்தின் மீதும், ஜனநாயக அமைப்புகளின் மீதும் தனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது என தெரிவித்த அவர், ஜனநாயகத்தில் தீர்வு காண்பதற்கான ஒரே வழி, பேச்சுவார்த்தையும் விவாதமுமே ஆகும். அதனால், நீங்கள் எதிர்க்கட்சியினருடன் தயவுசெய்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளுங்கள்.
ஒவ்வொருவரின் ஒப்புதலை பெற்று, விவாதத்திற்கு தேவையான அளவுக்கு காலநேரம் ஒதுக்குங்கள். இந்த விவாதத்தின்போது, எதிர்க்கட்சியினரின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் நான் பதிலளிக்கிறேன் என்று தெரிவித்து உள்ளார்.