தேசிய செய்திகள்

அரியானா: 3 அடுக்குமாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததில் 6 பேர் பலி

இதற்காக தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்பு குழுவினரும், தீயணைப்பு துறை மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் சேவையும் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அரியானா
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அம்பாலா

அரியானாவில் 3 அடுக்குமாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததில் 6 பேர் பலியானார்கள்.

அரியானாவின் அம்பாலா நகரில் துல்கோட் கிராமத்தில் 3 அடுக்குமாடி கட்டிடம் ஒன்று கட்டப்பட்டு வந்தது. தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தபோது அது, திடீரென்று இடிந்து விழுந்துள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் 15-க்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கி கொண்டனர். தகவல் அறிந்து போலீசார், அரசு நிர்வாகத்தினர் உடனடியாக சம்பவ பகுதிக்கு சென்றனர்.

6 பேர் பலி

இதன் தொடர்ச்சியாக, 13 பேர் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மீட்கப்பட்டனர். இந்த நிலையில், இன்று காலை ஒருவரின் உடல் மீட்கப்பட்டது. இதனால், மொத்த பலி எண்ணிக்கை 6 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அவர்கள் அனைவருடைய உடல்களும் மீட்கப்பட்டு உள்ளன.

இதில் பாதிக்கப்பட்டோர் பலர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஆவர். தொடர்ந்து தேடுதல் பணி நடந்து வருகிறது. இதற்காக தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடர் மீட்பு குழுவினரும், தீயணைப்பு துறையினரும் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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