தேசிய செய்திகள்

துப்பாக்கி முனையில் தேசிய வங்கியில் நகை, பணம் கொள்ளை; 5 இளைஞர்கள் அட்டூழியம்

இந்த தகவல் அறிந்து, நகர போலீஸ் சூப்பிரெண்டு கந்தேல்வால் சம்பவ பகுதிக்கு சென்று, விசாரணையை தொடங்கினார்.
தேசிய வங்கி
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ஜாம்ஷெட்பூர்

5 இளைஞர்கள் துப்பாக்கி முனையில் தேசிய வங்கியில் நகை, பணம் உள்ளிட்டவற்றை கொள்ளையடித்து விட்டு சென்றுள்ளனர்.

ஜார்கண்ட் மாநிலத்தின் ஜாம்ஷெட்பூர் நகரில் கோல்முரி கிளையில் தேசிய வங்கி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இதில், நகை, பணம் கொள்ளை உள்ளிட்டடைவ இன்று கொள்ளையடிக்கப்பட்டு உள்ளது. 5 இளைஞர்கள் வங்கிக்குள் திடீரென உள்ளே நுழைந்து துப்பாக்கியை உயர்த்தி காட்டினர்.

சி.சி.டி.வி. காட்சிகள்

அவர்கள், வங்கியில் கொள்ளையடிக்கும் நோக்கில் வந்துள்ளனர். இதனால், வங்கி ஊழியர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ந்து போனார்கள். துப்பாக்கி முனையில் அவர்கள் 5 பேரும் பணம் மற்றும் நகை ஆகியவற்றை கொள்ளையடித்து விட்டு தப்பி சென்றனர். அவற்றின் மதிப்பு ரூ.43 லட்சம் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

அவர்கள் அனைவரும் 2 மோட்டார் சைக்கிள்களில் தப்பினர். இந்த தகவல் அறிந்து, நகர போலீஸ் சூப்பிரெண்டு கந்தேல்வால் சம்பவ பகுதிக்கு சென்று, விசாரணையை தொடங்கினார். சி.சி.டி.வி. காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு உள்ளன. சம்பவத்தின்போது, அவர்கள் ரெயின்கோட் அணிந்திருந்தனர். அவர்களை தேடி வருகிறோம் என்று கூறினார்.

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Daily Thanthi
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