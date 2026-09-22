தேசிய செய்திகள்

பெண்கள் மீதான தாக்குதல்கள் அதிக வன்முறை கொண்டவையாக மாறி வருகின்றன: பிரியங்கா காந்தி கவலை

பெண்களின் பாதுகாப்பைக்கூட உறுதி செய்ய முடியாத நிலையில், பெரிய திட்டங்கள் பற்றி பேசுவதில் எந்தப் பயனும் இல்லை என்று பிரியங்கா தெரிவித்துள்ளார்.
பெண்கள் மீதான தாக்குதல்கள் அதிக வன்முறை கொண்டவையாக மாறி வருகின்றன: பிரியங்கா காந்தி கவலை
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வயநாடு (கேரளா),

டெல்லி மற்றும் பீகாரில் சமீபகாலமாக பெண்கள் மீது நடத்தப்படும் பாலியல் வன்கொடுமைகள் குறித்து காங்கிரஸ் முக்கிய தலைவரான பிரியங்கா காந்தி கவலை தெரிவித்தார்.

கேரளாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வயநாடு மக்களவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், “பெண்கள் தெருக்களில் பாதுகாப்பாக நடமாடுவதை மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும். பெண்களுக்கு எப்போதுமே பாதுகாப்பற்ற சூழல் இருந்து வந்துள்ளது. தப்போது அவர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் மேலும் வன்முறைத்தன்மை கொண்டவையாக மாறியுள்ளன. தெருக்களில் பெண்களின் பாதுகாப்பைக்கூட நம்மால் உறுதி செய்ய முடியாத நிலையில், பெரிய திட்டங்கள் பற்றிப் பேசுவதில் எந்தப் பயனும் இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன்.

பெண்களின் பாதுகாப்பு விவகாரம் குறித்து அனைவரும் தீவிரமாகச் சிந்திக்க வேண்டும். மாநில அரசுகளும், குறிப்பாக மத்திய அரசும், பெண்கள் பாதுகாப்பாக உணர்வதை எவ்வாறு உறுதி செய்யப் போகிறோம் என்பது குறித்துச் சிந்திக்க வேண்டும்” என்று அவர் கூறினார்.

மேலும் வயநாட்டில் தனது பயணத் திட்டங்கள் குறித்துப் பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி., இது ஒரு நீண்ட பயணமாக இருப்பதால், முடிந்தவரை அதிகமான மக்களைச் சந்தித்து அவர்களின் பிரச்சினைகளை ஆழமாகப் புரிந்துகொண்டு, அதற்கேற்ப உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க விரும்புவதாக தெரிவித்தார்.

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