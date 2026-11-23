புதுடெல்லி,
அலுவலகம் அல்லது முக்கிய பணிகளை வாட்ஸ்அப்பில் பகிர்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், கணக்கு தவறாக பயன்படுத்தப்படுவது குறித்தும், இணையவழி செயல்பாட்டு குறித்த ஆலோசனையை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் (MHA) வெளியிட்டுள்ள வாட்ஸ்அப் வெப் ஆலோசனையில், சமரசம் செய்யப்பட்ட அமர்வுகள் குற்றவாளிகளுக்கு செய்திகளைப் படிக்கவும், கணக்கு வைத்திருப்பவர்களைப் போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்யவும், நம்பகமான அடையாளங்களை தவறாகப் பயன்படுத்தவும் வழிவகுக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகெங்கிலும் உள்ள வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களை குறிவைத்து தொடர்ச்சியாக நிகழும் சைபர் சம்பவங்களுக்கு மத்தியில் இந்த எச்சரிக்கை வந்துள்ளது.
இந்திய சைபர் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையத்தின் (I4C) தேசிய சைபர் குற்ற அச்சுறுத்தல் பகுப்பாய்வுப் பிரிவு (NCTAU) வெளியிட்டுள்ள இந்த ஆலோசனையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாட்ஸ்அப் வெப் அமர்வை அணுகும் ஒரு தீங்கிழைக்கும் நபர், தனிப்பட்ட செய்திகளை படிக்கலாம், கணக்கு வைத்திருப்பவரைப் போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்து செய்திகளை அனுப்பலாம், தொடர்புகள் மற்றும் குழு உரையாடல்களை அணுகலாம், மேலும் மோசடி, பிஷிங் மற்றும் சமூகப் பொறியியல் போன்றவற்றுக்காக பயனரின் நம்பகமான அடையாளத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அலுவலக கணினிகள், பகிரப்பட்ட அமைப்புகள், பொதுக் கணினிகள் மற்றும் பிறரால் அணுகக்கூடிய சாதனங்களில் வாட்ஸ்அப் வெப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் அபாயங்களை இந்த எச்சரிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. நிரந்தரமாக உள்நுழைந்திருக்க வேண்டாம் என்றும், ஒவ்வொரு பயன்படுத்துதலுக்கு பிறகும் முறையாக வெளியேற வேண்டும் என்றும் அந்த அறிவுரை கேட்டுக்கொள்கிறது. மேலும், ஒரு விண்டோவுக்கு தாவலை அல்லது பிரவுசரை மூடுவது மட்டும் வெளியேறுவதற்கு சமமாகாது என்றும் அது எச்சரிக்கிறது.
வாட்ஸ் அப் பயன்படுத்துவது தவிர்க்க முடியாதபோது மறைநிலை (Incognito) அல்லது தனிப்பட்ட உலாவல் (Private Browsing) பயன்முறையை பயன்படுத்தவும், பொது அல்லது நம்பகமற்ற கணினிகளை தவிர்க்கவும், மேலும் இயக்க முறைமைகள், உலாவிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு மென்பொருட்களைப் புதுப்பித்த நிலையில் (update) வைத்திருக்கவும் உள்துறை அமைச்சகம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
கடந்த சில வாரங்களில் ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்கா முழுவதும், குளிர்பதன அமைப்புகள் முதல் அமெரிக்காவின் உயர் பாதுகாப்பு கொண்ட பென்டகன் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து அமைப்புகள் வரை சந்தேகத்திற்கிடமான இணையவழித் தாக்குதல்கள் பதிவாகியுள்ள நிலையில் இந்த எச்சரிக்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்களை அடையாளம் காண முடியவில்லை; பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை ஆராய்ந்து, தொழில்நுட்பக் குறைபாடுகளை சரிசெய்ய வழிமுறைகளைக் கையாண்டு வருகின்றன. புவிசார் அரசியல் ஒழுங்கு ஒரு பெரும் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகி வரும் நிலையில், செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பம் (ஏ.ஐ.) அரசு மற்றும் அரசு சாரா அமைப்புகள் என அனைவரையும் சென்றடைவதால், இணைய பாதுகாப்பு சவாலின் அளவு அதிகரித்து வருவதை உலகெங்கிலும் உள்ள இணைய அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
ரகசியமான பணிகளைத் தவிர்க்கவும்:
கணினிகளில் வாட்ஸ்அப் வெப் (WhatsApp Web) மூலம் ரகசியமான அரசு, நிறுவன அல்லது நிதித் தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்ள வேண்டாம்.
ஒவ்வொரு அமர்வுக்கும் பிறகு வெளியேறவும் (Log out):
உலாவியின் டேப் அல்லது விண்டோவை வெறுமனே மூடுவதற்கு பதிலாக, கைமுறையாக வெளியேறவும்.
பொதுக் கணினிகளைத் தவிர்க்கவும்:
சைபர் கபேக்கள், பொதுக் கியோஸ்க்குகள், ஹோட்டல் வணிக மையங்கள் அல்லது இரவல் வாங்கிய கணினிகள் மூலம் வாட்ஸ்அப் வெப்பை அணுக வேண்டாம்.
தனிப்பட்ட உலாவலை பயன்படுத்தவும்:
அணுகுவது தவிர்க்க முடியாததாக இருந்தால், நம்பகமான கணினியில் மறைநிலை (Incognito) அல்லது தனிப்பட்ட உலாவல் (Private Browsing) பயன்முறையைப் பயன்படுத்தி, கைமுறையாக வெளியேறவும்.
கணக்கு செயல்பாட்டைச் சரிபார்க்கவும்:
எதிர்பாராத செய்திகள், தொடர்புகளிடமிருந்து வரும் அசாதாரண பதில்கள் மற்றும் பிற விளக்கப்படாத செயல்பாடுகளைக் கவனிக்கவும்.
சாதனங்களைப் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருக்கவும்:
இயக்க முறைமைகள், உலாவிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு மென்பொருளைப் புதுப்பிக்கவும், மேலும் சந்தேகத்திற்கிடமான பதிவிறக்கங்கள் மற்றும் அறியப்படாத கோப்புகளைத் தவிர்க்கவும்.
பயனர்கள் வாட்ஸ்அப் அமைப்புகளில் உள்ள 'இணைக்கப்பட்ட சாதனங்கள்' (Linked Devices) பகுதியை அவ்வப்போது சரிபார்த்து, தங்களுக்குத் தெரியாத சாதனங்கள் அல்லது அமர்வுகளிலிருந்து வெளியேற வேண்டும்.
வாட்ஸ்அப் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் பெறப்பட்ட அவசர நிதி வழிமுறைகளை நேரடி குரல் அழைப்பு அல்லது நேரில் உறுதிப்படுத்தல் மூலம் சரிபார்க்குமாறு I4C நிறுவனங்களுக்கு தனியாக அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ஊழியர்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான இணைப்புகளை, குறிப்பாக கட்டாய ஒழுங்குமுறை புதுப்பிப்புகளை கொண்டிருப்பதாக கூறும் கோப்புகளை, ஒருபோதும் செயல்படுத்தக் கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள்து.