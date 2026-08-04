பீகார்: அரசுக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டம்

பாட்னா,
நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக மத்திய அரசை கண்டித்து நாடு முழுவதும் கடந்த மாதம் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இந்த போராட்டத்தை தொடர்ந்து மத்திய கல்வி மந்திரி தர்மேந்திரபிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். மேலும், வினாத்தாள் கசிவை தடுக்க புதிய சட்டத்திருத்தமும் கொண்டுவரப்பட்டது.
இதனிடையே, நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவை கண்டித்தும், நீட் தேர்வை முறையாக நடத்தக்கோரியும் பீகாரில் கடந்த மாதம் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். போராட்டம் நடத்தியவர்களில் ஏராளமானவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அதேவேளை, நாடு முழுவதும் நீட் போராட்டங்கள் வெற்றிபெற்றதை தொடர்ந்து மாணவர்கள் மீதான வழக்குகளை அந்தந்த மாநிலங்கள் ரத்து செய்து கைது செய்யப்பட்டவர்களையும் விடுதலை செய்தது. ஆனால், பீகாரில் கைது செய்யப்பட்ட மாணவர்களை விடுதலை செய்வதாகவும், மாணவர்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்வதாகவும் பீகார் அரசு உத்தரவாதம் அளித்தது. ஆனால், அந்த உத்தரவாதத்தை பீகார் அரசு நிறைவேற்றவில்லை. மேலும், நீட் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் பலரும் இன்னும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், நீட் தேர்வு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள மாணவர்களை உடனடியாக விடுதலை செய்யக்கோரியும், மாணவர்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்யக்கோரியும் பீகாரில் இன்று மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் பீகார் அரசுக்கு எதிரான கோஷங்களை எழுப்பினர். அப்போது, மாணவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியும் தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்தும் விரட்ட முயற்சித்தனர். இதனால், மாணவர்களுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அப்பகுதியில் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.