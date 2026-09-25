எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கை:13 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம் - பிரியங்கா குற்றச்சாட்டு

வயநாடு,
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) தொடர்பாக காங்கிரஸ் மீது பாஜக முன்வைத்து வரும் விமர்சனம் “பழையதும், பலவீனமானதும்தான்” என்று காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி கூறியுள்ளார். காங்கிரஸ் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உண்மைகள் மற்றும் ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
கேரளம் மாநிலம் வயநாட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரியங்கா காந்தி, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக தனது சகோதரரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ராகுல் காந்தி பல்வேறு செய்தியாளர் சந்திப்புகளில் ஆதாரங்களை வெளியிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
“இது மிகவும் பழையதும் பலவீனமான கதையும். உண்மைகள் உள்ளன. ஆதாரங்கள் நிறைய உள்ளன. அவை நாடு முழுவதும் பார்ப்பதற்கு உள்ளன. என் சகோதரர் அதை பல செய்தியாளர் சந்திப்புகளில் காட்டியுள்ளார், அவர் ஆதாரங்களை முன்வைத்துள்ளார் என்று அவர் கூறினார்.
எஸ்.ஐ.ஆர் நடவடிக்கையின்போது சுமார் 13 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதாக பிரியங்கா காந்தி குற்றம்சாட்டினார். இதுதொடர்பாக பாஜக தரப்பில் முன்வைக்கப்படும் விளக்கங்கள் போதுமானவை அல்ல என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
தேர்தல் ஆணையத்தை பாஜக தலைமை தலையிட்டு தேர்தல் நடவடிக்கைகளில் தலையிடச் செய்திருந்தால், அது “தேசத்துரோகச் செயல்” எனக் கருதப்படும் என்று பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்தார்.
மேலும், தேர்தல் நடவடிக்கைகளில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், அதில் பாஜக தலைமைக்கு தொடர்பு இருந்தால் அதற்கான பொறுப்பை ஏற்காதது ஏன்? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
தேர்தல்களில் பல ஆண்டுகளாக முறைகேடுகள் நடந்ததாகவும் பிரியங்கா காந்தி குற்றம்சாட்டினார். இதுதொடர்பான காங்கிரசின் குற்றச்சாட்டுகளை ராகுல் காந்தி பல்வேறு செய்தியாளர் சந்திப்புகளில் முன்வைத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் சார்பில் போராட்டங்கள் நடத்தப்படுமா என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது, அதுகுறித்து காங்கிரஸ் செயற்குழு (CWC) கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்றார்.