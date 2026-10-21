பெங்களூரு-லண்டன் இடையே 2027 அக்டோபர் வரை தினசரி 2 விமான சேவைகள் - பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் அறிவிப்பு

பெங்களூரு,
பெங்களூரு மற்றும் லண்டன் இடையே இயக்கப்படும் 2 தினசரி விமான சேவையை அக்டோபர் 2027 வரை நீட்டிக்கப்போவதாக பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
முன்னதாக கோடைக்காலத்திற்கான குறுகிய கால சேவையாக பெங்களூரு-லண்டன் ஹீத்ரோ விமான நிலையம் இடையே தினந்தோறும் 2 விமானங்களின் சேவையை கடந்த ஜூன் 2-ந்தேதி பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியது.
அந்த விமான சேவை கோடைக்காலத்தை தாண்டி தற்போது வரை தொடர்ந்து வரும் நிலையில், 2027-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வரை பெங்களூரு-லண்டன் இடையேயான தினசரி விமான சேவை நீட்டிக்கப்படுவதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
இதன் மூலம் அடுத்த கோடைக்காலத்தில் இரு நகரங்களுக்கு இடையே 78,000-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் கூடுதலாக பயணிக்க முடியும் என்று பிரிட்டிஷ் ஏர்வே தெரிவித்துள்ளது. தற்போது, பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் நிறுவனம் டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு, ஐதராபாத் மற்றும் சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களை லண்டன் ஹீத்ரோ விமான நிலையத்துடன் இணைக்கும் வகையில் வாரத்திற்கு 70 விமான சேவைகளை இயக்கி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.