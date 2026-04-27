தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் 2-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கான பிரசாரம் இன்று ஓய்கிறது

அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இறுதிக்கட்ட பிரசாரத்தை தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறார்கள்.
மேற்கு வங்காளத்தில் 2-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கான பிரசாரம் இன்று ஓய்கிறது
கொல்கத்தா,

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆளும் மேற்கு வங்காளத்தில் சட்ட சபை தேர்தல் நடந்து வருகிறது. மாநிலத்தில் மொத்தமுள்ள 294 இடங்களுக்கு 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. இதில் முதல்கட்டமாக 152 தொகுதிகளுக்கு கடந்த 23-ந்தேதி வாக்குப்பதிவு நடந்தது. இதில் 93.2 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது.

முதல்கட்ட தேர்தல் முடிவடைந்த நிலையில், 2-வது மற்றும் இறுதிக்கட்டமாக மீதமுள்ள 142 தொகுதிகளுக்கு நாளை மறுநாள் (புதன்கிழமை) வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. கோடை வெயிலை விட அதிகமாக அனல் வீசும் இந்த பிரசாரம் இன்று (திங்கட்கிழமை) மாலை 6 மணியுடன் முடிவடைகிறது. இதனால் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இறுதிக்கட்ட பிரசாரத்தை தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறார்கள்.

மேலும் திரிணாமுல் காங்கிரசை ஆதரித்து ஆம் ஆத்மி தலைவர் கெஜ்ரிவால், ராஷ்டிரீய ஜனதாதள தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், ஜார்கண்ட் முதல்-மந்திரி ஹேமந்த் சோரன் ஆகியோரும் நேற்று பிரசாரம் மேற்கொண்டனர். மறுபுறம் பா.ஜனதா சார்பில் பிரதமர் மோடியும், உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா தீவிர பிரசாரம் செய்தார். இதைப்போல இடதுசாரிகள் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்களும் இறுதிக்கட்ட பிரசாரத்தில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

ஒருபுறம் சூறாவளி பிரசாரம் நடந்து வரும் நிலையில், தெற்கு 24 பர்கானாக்கள் மாவட்டத்தின் பாங்கரில் உள்ள திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர் ஒருவரின் வீட் டில் இருந்து சுமார் 100 நாட்டு வெடிகுண்டுகளை போலீசார் நேற்று கைப்பற்றினர். இது வாக்குப்பதிவை சீர்குலைப்பதற்காக பதுக்கி வைக்கப்பட் டதா? என தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது. இதனையடுத்து வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

