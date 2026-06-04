4 கால்களுடன் விற்பனைக்கு வந்த கோழி: ஆர்வமுடன் பார்த்து சென்ற பொதுமக்கள்

பாலக்காடு,
கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டம் சொரணூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜாசிம். இவர் கோழி இறைச்சி கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது கடைக்கு விற்பனைக்காக, மன்னார்காட்டில் இருந்து கோழிகள் கொண்டு வரப்பட்டன. அதில் ஒரு கோழிக்கு 4 கால்கள் இருந்தன. இதை ஜாசிம் ஆச்சரியமாக பார்த்தார். அந்த கோழிக்கு 2 கால்கள் நீளமாகவும், 2 கால்கள் சிறியதாகவும் காணப்பட்டது.
ஆனால், நடக்கும் போது பின்பகுதியில் உள்ள 2 கால்கள் தரையை தொடுவதில்லை. இந்த அபூர்வ கோழி பற்றி அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் ஆர்வமுடன் வந்து பார்வையிட்டனர். மேலும் மேலும் அந்த கோழியை விற்பனை செய்ய போவதில்லை என்று கடை உரிமையாளர் தெரிவித்தார்.