புதுச்சேரி சட்டசபையில் வரும் 24ம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறார் முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி

புதுச்சேரி,
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் கவர்னர் உரையுடன் வரும் 24ம் தேதி காலை 9.30க்கு தொடங்குகிறது. அன்று மதியம் 3 மணிக்கு முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறார்.
கடந்த சட்டசபை தேர்தலுக்குப் பிறகு, பல்வேறு நிர்வாகச் சூழல்கள் காரணமாக புதுச்சேரி அரசால் முழுமையான பட்ஜெட்டை உடனடியாகத் தாக்கல் செய்ய இயலாத நிலை உருவானது. இதன் காரணமாக, மாநில அரசின் அன்றாடச் செலவினங்கள் மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டங்களை தடையின்றி தொடர்வதற்காக, ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரையிலான ஐந்து மாத காலத்திற்கு பொருந்தக்கூடிய ரூ.5 ஆயிரத்து 396 கோடி மதிப்பிலான இடைக்கால வரவு-செலவுத் திட்டத்தை முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையிலான அரசு தாக்கல் செய்து அமல்படுத்தியது.
தற்போது இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டின் காலக்கெடு ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் நிறைவடைய உள்ளதால், எஞ்சிய காலத்திற்கான முழுமையான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்காக, புதுச்சேரி அரசு சார்பில் ரூ.14 ஆயிரத்து 300 கோடி மதிப்பிலான பட்ஜெட் வரைவு தயாரிக்கப்பட்டு, மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி அரசின் முன்மொழிவை பரிசீலித்த மத்திய அரசு, அந்த பட்ஜெட் மதிப்பீட்டிற்கு முறைப்படி தனது ஒப்புதலை அளித்தது. மத்திய அரசின் அனுமதி கிடைத்தபோதிலும், புதுச்சேரி அமைச்சரவையில் அமைச்சர்களுக்கான இலாகாக்களை ஒதுக்குவதில் சில கருத்து வேறுபாடுகளும் இழுபறிகளும் நீடித்து வந்தன. இதன் காரணமாகவே பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரைக் கூட்டுவதில் தொடர்ந்து தாமதம் ஏற்பட்டு வந்தது. தற்போது இந்த இலாகா விவகாரம் சுமுகமாக முடிவுக்கு வந்துள்ள நிலையில், பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்வதற்கான தடைகள் அனைத்தும் முழுமையாக விலகி உள்ளன.
இதன்படி வரும் 24-ம் தேதி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் போது புதுச்சேரி மாநில பட்ஜெட்டை முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி தாக்கல் செய்கிறார். அன்றைய தினம் காலை 9 மணியளவில் கவர்னர் உரையுடன் சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முறைப்படி தொடங்குகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, அன்றைய தினம் மாலையில் நிதித்துறையைத் தனது பொறுப்பில் வைத்துள்ள முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி, மாநிலத்தின் முழுமையான வரவு-செலவுத் திட்டத்தை தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.