தேசிய செய்திகள்

நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க புறப்பட்டார் முதல்-அமைச்சர் விஜய்

அனைத்து மாநில முதல்-மந்திரிகளும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள்.
முதல்-அமைச்சர் விஜய்
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புதுடெல்லி,

நிதி ஆயோக் கவுன்சிலின் 11-வது கூட்டம் டெல்லி ஜனாதிபதி மாளிகை வளாகத்தில் உள்ள கலாசார மையத்தில் இன்று (வியாழக்கிழமை) காலை முதல் மாலை வரை நடக்கிறது. இந்த கூட்டத்துக்கு பிரதமர் மோடி தலைமை தாங்குகிறார். இதில் அனைத்து மாநில முதல்-மந்திரிகளும் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

முதல்-அமைச்சர் விஜய்

இதற்காக முதல்-அமைச்சர் விஜய் நேற்று தனி விமானத்தில் டெல்லி சென்றார். இது முதல்-அமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு அவரது 2-வது டெல்லி பயணம் ஆகும். அவர் விமான நிலையத்தில் இருந்து மதியம் 1 மணி அளவில் தமிழக அரசு இல்லம் வந்தார். அவரை தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்தின் தலைமை உறைவிட ஆணையர் ஜெயா, உதவி ஆணையர் ஆசிஷ்குமார் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.

தலைவர்கள் சந்திப்பு

பின்னர் மாலை 4 மணி அளவில் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவை ஜனாதிபதி மாளிகையில் சந்தித்து பேசினார். இதனைத்தொடர்ந்து துணை ஜனாதிபதி இல்லத்துக்கு சென்று துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை சந்தித்து பேசினார்.இதன்பிறகு மாலை 6.30 மணி அளவில் சோனியா காந்தி இல்லத்துக்கு முதல்-அமைச்சர் விஜய் சென்றார். அங்கு சோனியா காந்தியையும், ராகுல் காந்தியையும் சந்தித்து சில நிமிடங்கள் பேசினார். இந்த சந்திப்புகளை முடித்துக்கொண்டு முதல்-அமைச்சர் விஜய் இரவு 7.30 மணி அளவில் தமிழ்நாடு அரசு இல்லத்துக்கு ஓய்வெடுக்க திரும்பினார்.

நிதி ஆயோக் கூட்டம்

இந்நிலையில் இன்று காலை பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக முதல்-அமைச்சர் விஜய் தமிழ்நாடு அரசு இல்லத்தில் இருந்து புறபட்டார். டெல்லியில் நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து அவர் வலியுறுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதுடெல்லி
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முதல் அமைச்சர் விஜய்
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Daily Thanthi
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