புதுடெல்லி,
அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அரசியல் வேறுபாடுகளைக் கடந்து, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எதிர்ப்பதன் மூலம் தேசத்திற்காகக் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
நவம்பர் 30-ந் தேதி அன்று தொடங்கவிருக்கும் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடருக்கு முன்னதாக, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கொள்கை ரீதியான நிலைப்பாட்டை எடுத்து, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எதிர்க்க வேண்டும் என கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி வேண்டுகோள் விடுக்கிறது. நாடாளுமன்றத்தின் நடவடிக்கைகளை தேசம் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கும். இந்த செயலுக்குத் துணைபோகும் எந்தக் கட்சியோ அல்லது அரசியல்வாதியோ, மக்களின் ஆணைக்கு ஒரு பெரும் துரோகத்தைச் செய்தவர்களாகக் கருதப்படுவார்கள் - அந்தத் துரோகம் இந்த முறை மன்னிக்கப்படாது.
இந்த மசோதாவின் ஆதரவாளர்கள், இந்தச் செயல்முறையின் மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் பகுதியிலிருந்து கவனத்தைத் திசைதிருப்புவதன் மூலம், இந்தத் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவின் தாக்கங்களை மறைக்கின்றனர்:
அதாவது, ஆளும் கட்சிக்கு வெளிப்படையாக பயனளிக்கும் வகையில் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளைப் பக்கச்சார்பாக மறுவரையறை செய்வது, அல்லது முறைகேடாக எல்லை நிர்ணயம் செய்வது. வாக்குச் சாவடி முடிவுகள், வாக்காளர் பட்டியல்கள் மற்றும் வரலாற்று வாக்குப்பதிவு முறைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு மற்றொன்றை விடத் திட்டமிட்ட முறையில் சாதகமாக இருக்கும் வகையில் தேர்தல் எல்லைகளை வரைய முடியும்.
குறிப்பிட்ட தொகுதிகளில் வாக்காளர்களைக் குவித்து, அவர்களை மற்ற தொகுதிகளில் பிரிப்பதன் மூலம், பதிவான மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமலேயே அரசியல் முடிவை பாதிக்க முடியும்.
போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் சுதந்திரமான ஆய்வும் இல்லாமல், தொகுதி எல்லைகளை மறுவரையறை செய்வது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரு நீடித்த தேர்தல் சாதகத்தை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி ஆழ்ந்த கவலை கொண்டுள்ளது.
அத்தகைய விளைவு அடுத்த பொதுத் தேர்தலுக்கு அப்பாற்பட்ட நீண்டகால பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். தொகுதி எல்லைகள் பல பத்தாண்டுகளுக்கு அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை வடிவமைக்க முடியும். அந்த எல்லைகள் பதவியில் இருக்கும் அரசாங்கத்திற்குச் சாதகமாக வடிவமைக்கப்பட்டால், பொதுக் கருத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பாராளுமன்றத்தின் அமைப்பில் இனி நியாயமாகப் பிரதிபலிக்கப்படாது என்பதை குடிமக்கள் உணரக்கூடும்.
இந்தியா தனது தொகுதி மறுவரையறை செயல்முறை, துல்லியமாக இந்த அபாயத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் மேலாண்மை குறித்து எழுப்பப்பட்டுள்ள கடுமையான கேள்விகள், குறிப்பாக தவறான நீக்கங்கள், முறைகேடுகள் மற்றும் சிறப்புத் தீவிர மறுஆய்வுச் செயல்பாட்டில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமை போன்ற குற்றச்சாட்டுகளின் பின்னணியில், அந்தப் பொறுப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
ஜனநாயக நெறிகளுக்கு துரோகம் செய்து, ஏற்கனவே மக்களின் நம்பிக்கையை சிதைத்துவிட்ட தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தொகுதி மறுவரையறை ஆணையம், இந்தச் செயல்முறையின் மீது யாருக்கும் எந்த நம்பிக்கையையும் அளிக்காது. சிஜேபி தலைவர் அஷுதோஷ் ரங்கா எச்சரித்தபடி, "சில கட்சிகள், 'நாடு முழுவதும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 50 சதவீதம் அதிகரிக்கும்' என்று கூறி, மசோதாவுக்கு ஆதரவாகத் தங்கள் நிலைப்பாட்டை நியாயப்படுத்துகின்றன. அவர்கள் எந்த வகையான தொகுதி மறுவரையறைக்கு ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் என்பது பற்றி அவர்களுக்கு எந்த அறிவும் இல்லை. உதாரணமாக, அசாமின் தேர்தல் எல்லைகளைப் பாருங்கள்."
சிஜேபி தலைவர் சவுரவ் தாஸ் இதேபோல் எதிர்க்கட்சிகளின் பொறுப்பு மற்றும் அவர்களின் முடிவுகளின் நீண்டகால விளைவுகள் குறித்து கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார், "எதிர்க்கட்சிகள் எந்த வகையிலாவது பாஜகவுக்கும் நமது ஜனநாயகத்திற்கான அதன் தீய திட்டங்களுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் செயல்பட்டால், அது மக்களுக்குச் செய்யும் பெரும் துரோகமாக இருக்கும். அவர்களின் புனிதமற்ற, கொள்கையற்ற அரசியலால் இளைஞர்கள் விலை கொடுக்க நேரிடும்."
பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு என்ற போர்வையில் அரசாங்கம் இதை நிறைவேற்ற முயற்சிக்கிறது. ஒவ்வொரு குடிமகனும் கட்சியும் ஆதரிக்க வேண்டியது போல, சிஜேபியும் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை நிபந்தனையின்றி ஆதரிக்கிறது.
இருப்பினும், பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டும், இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. தேர்தல் எல்லைகளைக் கையாளுவதற்கு இதை ஒரு மறைப்பாகப் பயன்படுத்துவது, இந்தியாவின் தொகுதிகளைப் பாரபட்சமாக மறுவரையறை செய்யும் உண்மையான பிரச்சினையிலிருந்து கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் ஒரு வஞ்சகமான செயலாகும்.
சிஜேபி கொள்கைத் தலைவர் மெஹர் பஸ்ரிச்சா கூறுகையில், "மக்களவையில் 550 எம்.பி.க்கள் இருக்கிறார்களா அல்லது 850 பேர் இருக்கிறார்களா என்பது ஒரு பொருட்டல்ல. ஏனெனில், இந்திய மக்களை வாட்டி வதைக்கும் உண்மையான பிரச்சினைகளான கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு நெருக்கடி, நச்சுக்காற்று, கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களின் வாக்குரிமை மறுப்பு, பெண்களின் பாதுகாப்பு போன்றவை அவையின் தரைக்கு வரவில்லை. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், தாங்கள் அமர்ந்திருக்கும் அமைப்பையே சீர்குலைக்கும் பிளவுபடுத்தும் மற்றும் அற்ப அரசியலில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்," என்றார்.
அரசியல் கட்சிகள் அரசியலமைப்பை விட கொள்கையற்ற அரசியலை தேர்ந்தெடுத்தால், வரவிருக்கும் தலைமுறைகளுக்கு அதன் விலையைக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இந்தியாவின் இளைஞர்கள் இதைக் கவனிக்காமல் விடமாட்டார்கள். இந்தியாவின் தேர்தல் வரைபடத்தில் செய்யப்படும் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்றும், நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எதிர்க்க வேண்டும் என்றும் தலைமை நீதிபதி அழைப்பு விடுக்கிறார். இந்திய மக்களுடன் துணை நின்று, இந்த நாட்டின் ஜனநாயகக் கொள்கைகளுக்கு உங்கள் விசுவாசத்தைக் காட்டுங்கள்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.