கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கேவுக்கு டைபாய்டு காய்ச்சல் - போராட்டம் தொடரும் என உறுதி

புதுடெல்லி,
'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாகவும், 'நீட்' தேர்வு தோல்வி காரணமாக மாணவர்கள் தற்கொலை செய்தது போன்றவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த மாதம் 20-ந்தேதி முதல் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கேவுக்கு டைபாய்டு காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறும் என அவர் கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் கூறியிருப்பதாவது;-
“கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தற்போது அதற்கான சிகிச்சையைப் பெற்று வருவதாகவும் டிப்கே கூறினார்.
உடல்நலக்குறைவு இருந்தபோதிலும், நாடு முழுவதும் போராட்டங்களைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்லும் CJP ஆதரவாளர்களுக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்தார்; மேலும், இந்த இயக்கம் தனது நோக்கத்தை நிச்சயம் அடையும் என்றும் அவர் கூறினார்.
"கடந்த சில நாட்களாக நான் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன். மருத்துவ பரிசோதனை முடிவுகள் வந்துவிட்டன. எனக்கு டைபாய்டு காய்ச்சல் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நான் தற்போது சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறேன். எனக்கு 'ஐ.வி.' (IV) மூலம் நரம்பு வழியாக மருந்து செலுத்தப்படுகிறது. எனது உடல்நலக்குறைவு நமது போராட்டத்தை பாதிக்காது.
நாடு முழுவதும் அமைதியான முறையில் போராடி வரும் அனைத்து 'கரப்பான் பூச்சிகளுக்கும்' (CJP ஆதரவாளர்களுக்கு) நான் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். இந்த இயக்கத்தை இவ்வளவு பெரிய வெற்றியாக மாற்றிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துகள். நாம் இதேபோன்று தொடர்ந்து போராடினால், தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற நமது முக்கிய கோரிக்கை நிச்சயம் நிறைவேறும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.