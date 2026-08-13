தேசிய செய்திகள்

மின்சாரம் தாக்கி பசு மாடு பலி: ஆத்திரத்தில் பொதுமக்கள் செய்த விபரீத செயல்

போலீசார் மற்றும் மின்சார வாரிய அதிகாரிகள், பொதுமக்களை சமாதானப்படுத்தி நிலைமையைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
மின்சாரம் தாக்கி பசுமாடு பலி
பசுமாடு பலி
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மும்பை,

மராட்டிய மாநிலத்தில் மின்சாரம் தாக்கி பசு மாடு ஒன்று பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவத்தால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள், மின்சார வாரியத்தின் அலட்சியத்தைக் கண்டித்து டிரான்ஸ்பார்மரை கட்டைகளால் அடித்து நொறுக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மின்சாரம் தாக்கி பசு மாடு பலி

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் கிராமப்புறப் பகுதி ஒன்றில், சாலையோரம் அமைக்கப்பட்டிருந்த டிரான்ஸ்பார்மரில் திடீரென மின் கசிவு ஏற்பட்டது. அப்போது அவ்வழியாகச் சென்ற பசு மாடு ஒன்று, எதிர்பாராதவிதமாக அந்த டிரான்ஸ்பார்மர் மீது உரசியது. இதில் பயங்கரமான முறையில் மின்சாரம் பாய்ந்ததில், அந்தப் பசு மாடு தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.

மக்களின் அதிரடித் தாக்குதல்

பசு மாடு உயிரிழந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த கிராம மக்கள், மின்சார வாரிய ஊழியர்களின் அலட்சியமே இந்த விபத்துக்குக் காரணம் எனக்கூறி சம்பவ இடத்தில் திரண்டனர். தொடர்ந்து ஏற்பட்ட கடும் ஆத்திரத்தில், தங்களது கைகளில் வைத்திருந்த தடிகள் மற்றும் பெரிய மரக்கட்டைகளைக் கொண்டு டிரான்ஸ்பார்மரை சரமாரியாக அடித்து நொறுக்கினர். அங்கிருந்த மின் கம்பங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் மக்கள் அடித்துச் சேதப்படுத்தினர். இந்தத் தாக்குதலால் மின்மாற்றி முற்றிலும் பழுதடைந்து, அந்த கிராமம் முழுவதற்கும் மின் விநியோகம் உடனடியாகத் தடைபட்டது.

போலீசார் விசாரணை

இச்சம்பவம் குறித்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வேகமாகப் பரவி வருகிறது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் மற்றும் மின்சார வாரிய அதிகாரிகள், பொதுமக்களைச் சமாதானப்படுத்தி நிலைமையைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.

உயிரிழந்த பசு மாட்டிற்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், சேதமடைந்த டிரான்ஸ்பார்மர் விரைவில் சீரமைக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. அரசு சொத்துக்களை மக்கள் அடித்து நொறுக்கிய இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

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Daily Thanthi
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