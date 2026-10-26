தேசிய செய்திகள்

டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்தும் ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கம் புதிய உச்சம்!

இந்தியாவில் புழக்கத்தில் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பு ரூ.43.46 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்தும் ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கம் புதிய உச்சம்!
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புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் புழக்கத்தில் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பு ரூ.43.46 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பதிவான அதிகபட்ச வளர்ச்சி என்று ரிசர்வ் வங்கியின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், நாட்டில் ரூபாய் நோட்டுகளின் புழக்கமும் அதிகரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கியின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

அதிகபட்ச அளவு

கடந்த அக்டோபர் 15-ம் தேதி நிலவரப்படி, நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பு 13.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.43.46 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பதிவான அதிகபட்ச அளவு இதுவாகும்.

இந்தப் பணப்புழக்க வளர்ச்சிக்கு, வெளிநாடுகளில் இருந்து வங்கிகள் திரட்டிய டாலர் முதலீடுகள் முக்கியக் காரணமாக இருந்தன.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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