டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்தும் ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கம் புதிய உச்சம்!

புதுடெல்லி,
இந்தியாவில் புழக்கத்தில் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பு ரூ.43.46 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இது கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பதிவான அதிகபட்ச வளர்ச்சி என்று ரிசர்வ் வங்கியின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், நாட்டில் ரூபாய் நோட்டுகளின் புழக்கமும் அதிகரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுகுறித்து ரிசர்வ் வங்கியின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த அக்டோபர் 15-ம் தேதி நிலவரப்படி, நாட்டில் புழக்கத்தில் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பு 13.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.43.46 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பதிவான அதிகபட்ச அளவு இதுவாகும்.
இந்தப் பணப்புழக்க வளர்ச்சிக்கு, வெளிநாடுகளில் இருந்து வங்கிகள் திரட்டிய டாலர் முதலீடுகள் முக்கியக் காரணமாக இருந்தன.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.