சிறைச்சாலையாக டெல்லி மாற்றப்பட்டுள்ளது - ராகுல்காந்தி குற்றச்சாட்டு

புதுடெல்லி,
டெல்லிக்குள் மக்கள் நுழைவது தடுக்கப்படுகிறது. அது ஒரு சிறைச்சாலைபோல மாற்றப்பட்டுள்ளது என ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.
ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டை நோக்கி இந்தியா கூட்டணி கட்சி பேரணி செல்வதற்கு முன்னதாக ராகுல் காந்தி செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறியதாவது:-
வாக்குகள் திருடப்பட்டதற்கு எதிராக டெல்லியில் பல நாட்களாகப் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. டெல்லிக்குள் மக்கள் நுழைவது தடுக்கப்படுகிறது. அது ஒரு சிறைச்சாலைபோல மாற்றப்பட்டுள்ளது.
எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்துக்கு சென்றபோது போலீஸ் தடுத்தது. 2-வது நாள் ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்த அனுமதி கேட்டோம். மறுத்துவிட்டனர். எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்துக்கு சென்றபோது போலீஸ் தடுத்தது.ஞானேஷ்குமார் ஏன் பதவி விலகவில்லை என கேள்வி கேட்டால் தாக்குகிறார்கள்.
போராட்டக்காரர்களின் பக்கம்தான் நியாயம் உள்ளது என்று 50 % போலீசார் கூறுகின்றனர்.போராட்டத்தில் பங்கேற்க வருவோரை போலீஸ்கார்களை ஏவி மோடி அரசு தடுக்கிறது.மோடி அரசு மிகப்பெரிய தவறை செய்கிறது.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களை பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ் குண்டர்கள் வைத்து தாக்கியது. தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் மோடி அரசு பாதுகாக்கிறது.
20,000 முதல் 30,000 வரையிலான காவல்துறையினரை வீதிகளில் பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். அரசு ஒரு பெரும் தவறைச் செய்கிறது. ஏனென்றால் ஞானேஷ் குமாரின் பாதுகாப்பை மோடிஜி உறுதி செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை நாங்கள் நாட்டுக்குக் காட்ட விரும்புகிறோம்.அவருக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறதோ, அந்த அளவிற்கு நாங்கள் இறுதியில் அவரது கட்டுப்பாட்டாளரைச் சென்றடைவோம். அரசியலமைப்பு தாக்கப்படுகிறது... இந்த எதிர்ப்பு ஒரு நாள் நிகழ்வல்ல; அது தொடரும்
காவல்துறை, பாதுகாப்பு படை வீரர்கள், இந்திய மக்கள் ஒரு பக்கத்திலும், 'வாக்குத் திருட்டுக்கு' வழிவகுத்து நாட்டைக் கடத்திச் செல்லும் நரேந்திர மோடி, அமித் ஷா, அஜித் டோவல், ஞானேஷ் குமார் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் 4-5 உறுப்பினர்கள் மறு பக்கத்திலும் உள்ளனர்.
ஞானேஷ் குமார் ஏன் ராஜினாமா செய்யவில்லை? ஞானேஷ் குமார், நீங்கள் உங்கள் தூக்கத்தை இழந்துவிட்டீர்கள். நாங்கள் உங்களை விட்டுவைக்க மாட்டோம். உங்கள் கடந்த காலத்தையும் ஊழலையும் நாங்கள் அறிவோம், நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்.
நரேந்திர மோடியிடம் நான் ஒன்றைச் சொல்ல விரும்புகிறேன், உங்கள் அரசாங்கத்தின் 200 அதிகாரிகள் எங்களுடன் தொடர்பில் இருந்து எங்களுக்குத் தகவல் தெரிவித்து வருகின்றனர், இதில் அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ, வெளியுறவு அமைச்சகம் ஆகியவற்றில் உள்ளவர்களும் அடங்குவர்.
இந்தியா கூட்டணி பேரணி செல்ல உள்ளது; இன்று பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு கன்னாட் பிளேஸில் உள்ள பராகம்பா சந்திப்பில் எங்களுடன் இணையுங்கள். நீங்கள் அரசியலமைப்பைப் பாதுகாக்க விரும்பினால், எந்தக் கட்சியைச் சேர்ந்த யார் வேண்டுமானாலும் எங்களுடன் இணையலாம். ஏதேனும் ஒரு காரணத்தால் உங்களால் நேரடியாக எங்களுடன் இணைய முடியாவிட்டால், நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்யும்போது உங்கள் ஆதரவைக் காட்டுங்கள்.
உண்மை எங்களுடன் இருப்பதால் நாங்கள் சோர்வடைய மாட்டோம் தொடர்ந்து போராடுவோம்.ஒரே நாளில் மாற்றம் வராது, தொடர்ந்து போராட வேண்டும். எத்தனை நாட்களுக்கு இளைஞர்களை சி.ஆர்.பி.எப் வீரர்கள் தடுப்பார்கள். போலீஸ் தடியடி நடத்தினாலும் கவலைப்பட வேண்டாம். பின்வாங்காமல் தொடர்ந்து போராட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.