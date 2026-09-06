தேசிய செய்திகள்

ரெயிலின் படிக்கட்டில் யார் அமர்வது என்பதில் தகராறு.. ஓடும் ரெயிலிலிருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட கொடூரம்

​​ரெயிலின் படிக்கட்டில் அமர்வது தொடர்பாக ஜதினுக்கும், கஜேந்திரா என்பவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
ரெயிலின் படிக்கட்டில் யார் அமர்வது என்பதில் தகராறு.. ஓடும் ரெயிலிலிருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட கொடூரம்
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மதுரா,

ரெயிலின் படிக்கட்டில் யார் அமர்வது என்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் ஓடும் ரெயிலிலிருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட நபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

உத்திரபிரதேசம் மாநிலம் ஹத்ராஸ் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஜதின் என்பவர், ஹத்ராஸ் ரெயில் நிலையத்தில் காஸ்கஞ்ச்-மதுரா பயணிகள் ரெயிலில் ஏறி தனது குடும்பத்தினருடன் பயணம் செய்தபோது இச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கிறது.

வாக்குவாதம்

இந்த வாக்குவாதத்தின்போது, ​​ஜதினை கொல்லும் நோக்கத்துடன் கஜேந்திரா அவரை தள்ளிவிட்டதாகவும், இதனால் அவர் ஓடும் ரெயிலிலிருந்து கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்ததாகவும் போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

வழக்குப்பதிவு

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Daily Thanthi
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