மராட்டியத்தில் ரூ. 2 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல்; வெளிநாட்டவர் உள்பட 3 பேர் கைது

மும்பை,
மராட்டிய மாநிலம் தானே மாவட்டம் தும்பிவாலி பகுதியில் நேற்று இரவு போலீசார் வழக்கமான வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, அவ்வழியாக வந்த வாகனத்தை மறித்து சோதனை நடத்தினர். அப்போது, வாகனத்தில் இருந்த நைஜீரியா நாட்டை சேர்ந்தவர் உள்பட 3 பேர் போலீசாரை பார்த்ததும் தப்பியோட முயற்சித்தனர்.
அப்போது, 3 பேரையும் விரட்டிப்பிடித்த போலீசார், அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் 2.15 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கொக்கைன், மெப்கிடிரொன் ஆகிய போதைப்பொருளை 3 பேரும் கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து 3 பேரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடமிருந்த போதைப்பொருளை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.