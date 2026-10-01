மங்களூரு ஆலையில் வெடிவிபத்து: ஒருவர் பலி; 8 பேர் காயம்

மங்களூரு
மங்களூரு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் ஒருவர் பலியாகி உள்ளார். 8 பேர் காயம் அடைந்தனர்.
கர்நாடகாவின் மங்களூரு நகரில் உள்ள மங்களூரு சுத்திகரிப்பு மற்றும் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் என்ற பெயரில் ஆலை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், திடீரென்று ஆலையில் வெடிவிபத்து ஏற்பட்டது.
இதில் சிக்கி தொழிலாளி ஒருவர் பலியாகி உள்ளார். 8 பேர் காயம் அடைந்தனர். இதுபற்றி தகவல் அறிந்ததும், கர்நாடக மந்திரி யூ.டி. காதர் சம்பவ பகுதிக்கு சென்று பார்வையிட்டார். அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, இது திடீரென்று ஏற்பட்ட, அதிர்ச்சி தரும் சம்பவம் ஆகும்.
இதனை முதல்-மந்திரி டி.கே. சிவக்குமார் உடனடியாக கவனத்தில் கொண்டு, அடுத்தடுத்த விசயங்கள் பற்றி கேட்டறிந்து உள்ளார் என்றார். இந்த வெடிவிபத்து பற்றி விசாரிக்க மூத்த அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார் என்றும் கூறினார்.