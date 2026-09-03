உப்பள்ளி-ராமேசுவரம் சிறப்பு ரெயில் சேவை நீட்டிப்பு

பெங்களூரு,
தென்மேற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
பயணிகளின் வசதிக்காக எஸ்.எஸ்.எஸ். உப்பள்ளி-ராமேசுவரம்-எஸ்.எஸ்.எஸ். உப்பள்ளி வாராந்திர சிறப்பு ரெயில்கள் (வண்டி எண்: 07355/07356) சேவை மேலும் 2 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
எஸ்.எஸ்.எஸ். உப்பள்ளி-ராமேசுவரம் வாராந்திர சிறப்பு ரெயில் (07355) வருகிற 27-ந்தேதி வரை இயக்கப்பட இருந்தது. இந்த ரெயில் சேவை அடுத்த மாதம் (அக்டோபர்) 4-ந்தேதி முதல் நவம்பர் மாதம் 29-ந்தேதி வரை (ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ராமேசுவரம்-எஸ்.எஸ்.எஸ். உப்பள்ளி வாராந்திர சிறப்பு ரெயில் (07356) வருகிற 28-ந்தேதி வரை இயக்கப்பட இருந்தது. இந்த ரெயில் சேவை அடுத்த மாதம் 5-ந்தேதி முதல் நவம்பர் மாதம் 30-ந்தேதி வரை (திங்கட்கிழமை) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.