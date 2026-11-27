புதுடெல்லி,
உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவிட்டும் திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றாமல் இருந்தது திட்டமிட்ட சதி என்றும், இது நீதிமன்ற அவமதிப்பு என்றும் மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு ஒருமுறை மட்டும் இடைக்கால அனுமதி அளித்து உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த 20-ம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால், உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டபடி கார்த்திகை தீபத் திருநாளில் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படவில்லை. உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்த முடியாததற்கு மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் உச்ச நீதிமன்றத்திடம் மன்னிப்பும் கோரியிருந்தார்.
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை வேண்டுமென்றே மீறியதாகக் கூறி, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் மற்றும் மதுரை காவல் ஆணையர், காவல் துணை ஆணையர், கோயில் செயல் அலுவலர் மற்றும் 5 அறங்காவலர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ராம ரவிக்குமார், வி.ராமசுப்பு, இந்து தர்ம பரிஷத் அமைப்பு உள்ளிட்ட பலர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் ராமசுப்பு சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் சாய் தீபக் ஆஜராகி வாதாடினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் தொடர்பான வழக்கில், நவம்பர் 20-ஆம் தேதியிட்ட உத்தரவில், தீபம் ஏற்றும் பணியை, தேவஸ்தானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களைக் கொண்ட குழுவினர் மட்டுமே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இக்குழுவில் இடம்பெறும் நபர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவர்கள் யார் என்பது குறித்து, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் முடிவு செய்வார். கோவில் நிர்வாக அதிகாரி, இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறை மற்றும் மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் ஆகியோருடன் கலந்தாலோசித்து இதற்கான முடிவை அவர் எடுப்பார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இதில், தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக கோயில் நிர்வாகமோ அல்லது பிற அதிகார அமைப்புகளோ தங்கள் விருப்பப்படி முடிவெடுப்பதற்கு எந்த இடமும் அளிக்கப்படவில்லை. இது ஒரு அனுமதி அல்ல, உத்தரவு ஆகும். மிக முக்கியமாக, இது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விவகாரம் என்பது தெரிந்திருந்தும், வழக்கின் தகுதியோ அல்லது அதன் தன்மையோ, நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றுவதைத் தடுக்கும் காரணங்களாக அமைய முடியாது. எனவே, இதற்கு முன்பு உச்சிப்பிள்ளையார் சன்னதியில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது என்பதைக் காரணம் காட்டி, தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற மறுக்க முடியாது. அறங்காவலர்களின் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருப்பது என்பதே நீதிமன்ற உத்தரவை மீறும் செயலாகும்.
இந்து அறநிலையச் சட்டத்தின் பிரிவு 46-ன் கீழ், 10 லட்சம் ரூபாய்க்கும் குறையாத வருமானம் கொண்ட கோயில்களுக்கு, அரசு அறங்காவலர் குழுவை அமைக்கிறது. நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு வருவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே இந்த அறங்காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் துப்பாக்கி தோட்டாவை சுடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள்; அந்தத் துப்பாக்கிக் குண்டு நீதிமன்ற தீர்ப்பை நோக்கிச் சுடப்படுகிறது.
நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு தெளிவாக இல்லை என்று யாரும் கூற முடியாது; அந்த உத்தரவைச் செயல்படுத்த வேண்டிய நபர்களைத் திரட்டுவது மட்டுமே மாவட்ட ஆட்சியரின் பணியாக இருந்தது. நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதற்கான பொறுப்பு மாவட்ட ஆட்சியரையே சாரும். நீதிமன்ற உத்தரவைத் தோற்கடிக்கும் நோக்கில், கடைசி நேரத்தில் 5 அறங்காவலர்களைக் கொண்ட ஒரு குழு திடீரென களமிறங்கியுள்ளது. இது நீதிமன்ற உத்தரவுகளை அவமதிப்பதற்கும், அவற்றைச் செயலிழக்கச் செய்வதற்கும் திட்டமிடப்பட்ட ஒரு சதியாகும்.
நவம்பர் 22-ஆம் தேதியிலிருந்தே, உத்தரவைச் செயல்படுத்துவது தொடர்பாக அவர்கள் அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகத் தெரிகிறது. ஆனால், தீபத்தை ஏற்றுவதற்கான குழுவில் யார் இடம்பெறுவார்கள் என்பது குறித்து அதில் குறிப்பிடப்படவில்லை. நவம்பர் 23-ஆம் தேதி கூட்டத்தின் செயல்முறை அறிக்கை விநியோகிக்கப்பட்டு, அது குறித்த விவரங்கள் அனைத்தும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்குத் தெரிவிக்கப்பட்டன.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான, அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் பட்டியல் இன்னும் கிடைக்கப்பெறவில்லை என்பதை, மாலை 4:45 மணி வரை கூட மாவட்ட ஆட்சியர் உயர் நீதிமன்றத்திடம் தெரிவிக்கவில்லை.
இத்தகைய சூழலில், அடையாளம் தெரியாத சில அறங்காவலர்கள், நீதிமன்ற உத்தரவை மீறும் துணிச்சலையும் பிடிவாதத்தையும் கொண்டிருப்பார்கள் என்று யாரும் எதிர்பார்த்திருக்க முடியாது. அடுத்த ஆண்டும் இதே சிக்கல் எழும் என்று கருதியதாலேயே மாநில அரசு இத்தகைய போக்கைக் கையாண்டுள்ளது.
அறங்காவலர்கள் உட்பட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது, அவர்கள் அரசாங்கத்தின் கைக்கூலிகளாகச் செயல்பட்டதற்காக, உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பக்தர்கள் தங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கையைக் காப்பாற்றத் தவறியதால், அவர்களைப் பதவியிலிருந்து நீக்க வேண்டும். நீதிமன்ற உத்தரவை முழுமையாகச் செயல்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும். ஏற்கனவே நிலைமை கைமீறிச் சென்றுவிட்டது என்ற காரணத்தைக் காட்டி, இந்த உத்தரவைச் செயலிழக்கச் செய்ய அனுமதிக்கக் கூடாது.
இவ்வாறு அவர் வாதாடினார்.