தேசிய செய்திகள்

குடும்பத்திற்காக இந்திய விமானப்படை பதவியைத் துறந்து துணிக்கடை தொடங்கிய பெண் அதிகாரி

இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அவர் பகிர்ந்துள்ள இந்த உருக்கமான மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் காணொளி, லட்சக்கணக்கானோரின் கவனத்தை ஈர்த்து வைரலாகி வருகிறது.
குடும்பத்திற்காக இந்திய விமானப்படை பதவியைத் துறந்து துணிக்கடை தொடங்கிய பெண் அதிகாரி.
விங் கமாண்டர் ஐஸ்வர்யா சந்தோலா
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டேராடூன்,

இந்திய விமானப்படையில் விங் கமாண்டராகப் பணியாற்றிய பெண் அதிகாரி ஒருவர், தனது 14 ஆண்டுகால ராணுவப் பணியை விடுத்து, சொந்த ஊரில் துணிக்கடை மற்றும் பொட்டிக் தொடங்கியுள்ள செய்தி சமூக வலைத்தளங்களில் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

விங் கமாண்டர் பதவியைத் துறந்த அதிகாரி

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் டேராடூன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஐஸ்வர்யா சந்தோலா. இவர் நாட்டின் எல்லையையும் வான்வெளியையும் பாதுகாக்கும் தீவிரமான இந்திய ராணுவ விமானப்படை பணியில் கடந்த 14 ஆண்டுகள் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்த நிலையில், தனது பரபரப்பான வாழ்க்கைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க விரும்பி, தற்காலிகமாக தனது விமானப்படை பணியிலிருந்து அவர் விலகியுள்ளார்.

"ஒரு சிறிய இடைவெளி தேவைப்பட்டது"

இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள இணையதளப் பதிவில், "ராணுவப் பணியின் தீவிரமான வாழ்க்கையிலிருந்து சும்மா ஒரு இடைவெளி எடுக்க விரும்பினேன். வளரும் என் குழந்தைகளுடனும், வயது முதிர்ந்த எனது பெற்றோருடனும், அன்பானவர்களுடனும் அதிக நேரத்தைச் செலவிடுவதே எனது இந்த முடிவுக்கு முக்கியக் காரணம்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சொந்த ஊரில் புதிய தொடக்கம்

விமானப்படையில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, தனது சொந்த மாநிலமான உத்தரகண்டின் டேராடூன் நகருக்கு திரும்பிய அவர், அங்கு 'புல்தெய்' என்ற பெயரில் பிரத்யேக பாரம்பரிய துணிக்கடை மற்றும் ஸ்டுடியோவை வெற்றிகரமாக தொடங்கியுள்ளார். உத்தரகண்டின் புகழ்பெற்ற வசந்த கால மலர் திருவிழாவான 'புல்தெய்' என்பதன் நினைவாகவும், வாழ்வில் ஒரு 'புதிய தொடக்கத்தைக்' குறிக்கும் விதமாகவும் தனது கடைக்கு இப்பெயரை அவர் சூட்டியுள்ளார்.

குவியும் வாழ்த்துக்கள்

இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அவர் பகிர்ந்துள்ள இந்த உருக்கமான மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் காணொளி, லட்சக்கணக்கானோரின் கவனத்தை ஈர்த்து வைரலாகி வருகிறது. நாட்டின் உயரிய பதவியில் இருந்தபோதிலும், குடும்பத்திற்காகவும் எளிய வாழ்க்கைக்காகவும் அவர் எடுத்துள்ள இந்த துணிச்சலான முடிவைப் பாராட்டி பொதுமக்கள் தங்களது வாழ்த்துகளைக் குவித்து வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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