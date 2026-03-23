பெண்களுக்கு ரூ.18,000 நிதியுதவி: அகிலேஷ் யாதவின் அதிரடி வாக்குறுதி

லக்னோ,
உத்தர பிரதேச முன்னாள் முதல்-மந்திரியும்,சமாஜ்வாடி கட்சி தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவ் தனது எக்ஸ் வலை தளத்தில் கூறி இருப்பதாவது:-
மக்கள் தொகையில் பெண்களின் முழுமையான சுதந்திரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கும், அத்துடன் அவர்களின் உரிமைகள், அதிகாரமளித்தல் மற்றும் மேம்பாட்டிற்கும் நாங்கள் உறுதியுடன் இருக்கிறோம், இனியும் இருப்போம். குடும்பம், சமூகம் மற்றும் நாட்டை வலுப்படுத்துபவர்கள் மதிக்கப்படும்போது, அவர்களின் மரியாதையும் மன உறுதியும் அதிகரிக்கும்.
மக்கள் மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள 'அ' என்ற எழுத்தை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துவோம். இதன் பொருள் 'அதி அபாதி' என்பதாகும். அதாவது, ஒவ்வொரு குழந்தை, இளம் பெண், பெண் ஆகியோருக்கும் சமூக-பொருளாதார ரீதியாக சம மரியாதை அளிக்கப்பட்டு, அவர்கள் தங்கள் சொந்த காலில் நின்று வளர வேண்டும்.
சமாஜ்வாதி ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதன் மூலம், உத்தரப் பிரதேசத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கான தனது உறுதிப்பாட்டை நிறைவேற்றும் அதே வேளையில், பெண்களின் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பைத் தனது கட்சி மேலும் வலுப்படுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.