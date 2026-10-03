காந்தி ஜெயந்தி தடையை மீறி இறைச்சி விற்ற 10 கடைகளுக்கு அபராதம்

புதுச்சேரி,
புதுச்சேரியில் காந்தி ஜெயந்தி அன்று அரசின் தடையை மீறி சட்டவிரோதமாக ஆட்டு இறைச்சி விற்பனை செய்த 10 கடைகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் அதிரடியாக ரூ.7,000 அபராதம் விதித்துள்ளது.
மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளான அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் இறைச்சிக் கடைகள் மற்றும் மதுக் கடைகளை மூட அரசு உத்தரவிடுவது வழக்கம். அதன்படி, இந்த ஆண்டும் புதுச்சேரி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) காந்தி ஜெயந்தி அன்று இறைச்சி விற்பனை செய்ய முழுமையான தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
புதுச்சேரி பெரிய மார்க்கெட் பகுதியில் அரசின் தடையை மீறி ரகசியமாக ஆட்டு இறைச்சி விற்பனை செய்யப்படுவதாக நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில், நகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் நகராட்சி சுகாதாரப் பிரிவினர் அடங்கிய குழுவினர் மார்க்கெட் பகுதியில் தீவிர திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, அரசின் தடை உத்தரவை மதிக்காமல் ரகசியமாக இறைச்சி விற்பனையில் ஈடுபட்ட 10 கடைகளை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர். விதியை மீறிய அந்த 10 கடைகளுக்கும் சம்பவ இடத்திலேயே மொத்தம் ரூ.7,000 அபராதம் விதித்து அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
இனிவரும் காலங்களில் அரசின் உத்தரவுகளை மீறி, தடை செய்யப்பட்ட நாட்களில் இறைச்சி விற்பனையில் ஈடுபட்டால் சம்பந்தப்பட்ட கடைகளின் உரிமம் உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும் என நகராட்சி அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். மேலும், தடையை மீறுவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை தொடரும் என்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.