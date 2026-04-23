மேற்கு வங்காளத்தில் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவு

கொல்கத்தா,
294 சட்டசபை தொகுதிகளை கொண்ட மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் இரண்டு கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பா.ஜ.க. இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. முதற்கட்ட தேர்தலுக்கான பிரசாரம் கடந்த 21-ந்தேதி மாலை 6 மணியுடன் முடிவடைந்த நிலையில் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.
152 தொகுதிகளிலும் காலை முதலே வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்தது. இந்தநிலையில், மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் 152 தொகுதிகளில் நடந்த முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்றது. முதற்கட்ட தேர்தலில் மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 89.93 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
மேற்கு வங்காளத்தில் ஒரு சில வாக்குச்சாவடிகளில் கட்சி ஆதரவாளர்களிடயே மோதல் நடைபெற்றது. மேற்கு வங்காளத்தில் 2-ம் கட்டமாக 142 தொகுதிகளுக்கு ஏப்.29-ல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. மேற்கு வங்காளத்தில் 2 கட்டங்களாக நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தல் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவில் மாலை 6 மணி நிலவரப்படி 91.58 சதவீதம் வாக்குப்பதிவாகி உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.