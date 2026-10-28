நீதிபதியின் மகன் ஓட்டிய கார் மோதி முதியவர் உயிரிழப்பு: வழக்கை முறைகேடாக கையாண்டதாக 4 போலீசார் சஸ்பெண்ட்

கொச்சி,
கேரளாவில் நீதிபதியின் 17 வயது மகன் ஓட்டிச் சென்ற சொகுசு கார் மோதி ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், வழக்கை முறைகேடாக கையாண்டதாக 4 போலீசார் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கேரள மாநிலம் கொச்சி அருகே சேரனல்லூரில் நேற்று அதிகாலை மோட்டார் சைக்கிள் மீது சொகுசு கார் ஒன்று மோதியது. இந்த விபத்தில் பைக்கில் சென்ற பாலகிருஷ்ணன் என்ற நபர் உயிரிழந்தார். விசாரணையில் காரை ஓட்டி வந்தது, கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதியின் 17 வயது மகன் என்பது தெரியவந்தது. தனது தந்தையின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் சொகுசு காரை ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். அப்போது இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
விபத்தைத் தொடர்ந்து, சிறுவனின் தந்தையும், காரின் உரிமையாளருமான கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி மீது மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் 199-ஏ பிரிவின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிரிவின்கீழ் 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை, ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் மற்றும் வாகனப் பதிவை 12 மாதங்கள் வரை ரத்து செய்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்க சட்டம் வழிவகை செய்கிறது.
விபத்து தொடர்பாக முதலில் கைது செய்யப்பட்ட சிறுவன், சிறார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அவருக்கு முந்தைய குற்றப் பின்னணி இல்லாததைக் கருத்தில் கொண்டு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. 2 மணி நேரத்தில் சிறுவன் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டதால், அதிருப்தியடைந்த உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினர், போலீஸ் நிலையம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து சிறுவன் மீண்டும் காவலில் எடுத்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
முன்னதாக நீதிபதி மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய போலீசார் கேரள ஐகோர்ட்டின் அனுமதியைக் கோரினர். இதையடுத்து, நீதிபதி மீது ஐகோர்ட் அனுமதி அளித்தது.
இந்நிலையில் நீதிபதியின் 17 வயது மகன் ஓட்டிய சொகுசு கார் மோதிய விபத்தில் 55 வயது முதியவர் உயிரிழந்த வழக்கை முறைகேடாக கையாண்டதாக கூறி 4 போலீசார் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதனிடையே கொச்சி காவல் ஆணையர் மகேஷ் குமார் அப்பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக புதிய காவல் ஆணையராக நிசாந்தி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் விபத்து ஏற்படுத்திய சிறுவனுக்கு ஜாமீன் வழங்க நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.