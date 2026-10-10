இனிமேல் தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் இறக்குமதிக்கு 3 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. வரி!

புதுடெல்லி,
வங்கிகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இறக்குமதி முகமைகள் மூலம் கொண்டுவரப்படும் தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஜி.எஸ்.டி. வரிவிலக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், இந்த உலோகங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு இனி 3 சதவீத வரி செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திய வருவாய்த் துறை செயலாளர் அரவிந்த் ஸ்ரீவஸ்தவா டெல்லியில் கூறுகையில், வங்கிகள் மூலம் இறக்குமதி செய்யப்படும் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஒருங்கிணைந்த ஜி.எஸ்.டி. (ஐ.ஜி.எஸ்.டி.) வரிவிலக்கு மார்ச் 31-ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்ததாகத் தெரிவித்தார். இந்தச் சலுகையை அரசு நீட்டிக்காததால், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இறக்குமதியும் ஒரே மாதிரியான வரி நடைமுறையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பிட்ட இறக்குமதி வழிமுறைக்கு மட்டும் வரிச்சலுகை மூலம் முன்னுரிமை கிடைப்பதைத் தவிர்க்கும் நோக்கில், ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் இந்த நடவடிக்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். இதுதொடர்பாக ஜி.எஸ்.டி. கவுன்சில் கூட்டத்திலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மார்ச் 31-ம் தேதியுடன் வரிவிலக்குச் சலுகை முடிவடைந்த நிலையில், ஏப்ரல் 17-ம் தேதி வெளிநாட்டு வர்த்தகப் பொது இயக்ககம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட இறக்குமதியாளர்களின் புதிய பட்டியலை வெளியிட்டது. இருப்பினும், வரிவிலக்கை நீட்டிப்பதற்கான அரசாணை புதுப்பிக்கப்படவில்லை.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட வர்த்தகர்கள் மூலம் தங்கம் தடையின்றி இறக்குமதி செய்யப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில், கடந்த 2017-ம் ஆண்டு முதலில் தங்கத்துக்கு வரிவிலக்குச் சலுகை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், இந்தச் சலுகை வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம் இறக்குமதிக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. தற்போது அந்தச் சலுகை முடிவுக்கு வந்துள்ளதால், மூன்று உலோகங்களின் இறக்குமதிக்கும் 3 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. விதிக்கப்படுகிறது.