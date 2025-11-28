ஜி-20 மாநாடு: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்காக டிரம்ப்புடன் பிரதமர் மோடி பேசுவாரா? - ஜெய்ராம் ரமேஷ் கேள்வி
தென்ஆப்பிரிக்காவும், இந்தியாவும் சிறப்பான உறவை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன என்று ஜெய்ராம் ரமேஷ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
புதுடெல்லி,
அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள மியாமி நகரில் 2026-ம் ஆண்டு ஜி-20 மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், தென்ஆப்பிரிக்காவில் கிறிஸ்தவர்கள் மீது வன்முறை நிகழ்த்தப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வரும் சூழலில், ஜி-20 மாநாட்டில் பங்கேற்க தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு தடை விதிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் ‘எக்ஸ்’ பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “ஜி-20 அமைப்பில், ஆரம்பத்தில் இருந்தே தென்ஆப்பிரிக்கா இருக்கிறது. பெரிய பொருளாதார நாடு என்ற அடிப்படையில் இருக்கிறதே தவிர, அமெரிக்காவின் கருணையால் அல்ல. வாஷிங்டனில் நடந்த முதலாவது ஜி-20 மாநாட்டிலேயே கலந்து கொண்டது. அடுத்தடுத்து நடந்த மாநாடுகளிலும் பங்கேற்றது.
தென்ஆப்பிரிக்காவும், இந்தியாவும் சிறப்பான உறவை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன. பிரதமர் மோடி, ஆப்பிரிக்கா கண்டத்துக்கும், தெற்குலக நாடுகளுக்கும் தன்னைத்தானே தலைவராக அறிவித்துக் கொண்டுள்ளார். எனவே, அடுத்த ஜி-20 மாநாட்டில் தென்ஆப்பிரிக்கா பங்கேற்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், தனது நல்ல நண்பர் டிரம்ப்புடன் அவர் பேசுவாரா?”
இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.