ஆசிய பணக்காரர்கள் பட்டியலில் கவுதம் அதானி மீண்டும் முதலிடம்

ஆசியாவின் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முகேஷ் அம்பானியை பின்னுக்குத் தள்ளி கவுதம் அதானி மீண்டும் முதலிடம் |பிடித்துள்ளதாக ப்ளூம்பெர்க் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அதானியின் சொத்து மதிப்பு ரூ.8.5 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்ததால் அம்பானி 2ம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்.
கவுதம் அதானி உலக அளவில் அவர் 19-வது இடத்தை பெற்றுள்ளார். அதே நேரத்தில் முகேஷ் அம்பானியின் சொத்து மதிப்பு 90.8 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. இதனால் அவர் ஆசியாவில் 2-வது இடத்திலும், உலக அளவில் 20-வது இடத்துக்கும் சரிந்துள்ளார். இருவருக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் மிகக் குறைவு என்றாலும், இந்த மாற்றம் சந்தையின் தாக்கத்தை தெளிவாக காட்டியுள்ளது. கவுதம் அதானியின் சொத்து மதிப்பு இந்த ஆண்டு மட்டும் 8.1 பில்லியன் டாலர்கள் அதிகரித்துள்ளது.