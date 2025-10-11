இட்லியை கொண்டாடும் வகையில் சிறப்பு ’டூடுல்’ வெளியிட்ட கூகுள்

தினத்தந்தி 11 Oct 2025 9:44 AM IST
கூகுள் தளத்தில் சிறப்பு டூடுல் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது

டெல்லி,

கூகுள் நிறுவனம் அவ்வப்போது தனது தேடுபொறியான கூகுள் தளத்தில், பிரபல ஆளுமைகளின் பிறந்தநாள், பண்டிகை நாட்கள் உள்பட முக்கிய தினங்களில் சிறப்பு டூடுலை வெளியிடுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில் தென்னிந்திய உணவில் மிகவும் முக்கியமான இட்லியை கொண்டாடும் வகையில் கூகுள் சிறப்பு டூடுல் வெளியிட்டுள்ளது. இட்லியின் மகத்துவம் மற்றும் அதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் சிறப்பு டூடுலை கூகுள் வெளியிட்டுள்ளது.

