ஜி.எஸ்.டி. வசூல்: ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ரூ.2 லட்சம் கோடியை எட்டி வரலாற்று சாதனை - மத்திய அரசு தகவல்

புதுடெல்லி,
நாடு முழுவதும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியான ஜி.எஸ்.டி. அறிமுகம் செய்யப்பட்டதில் இருந்து, ஒவ்வொரு மாதமும் வரி வசூல் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ஜி.எஸ்.டி. வரி வசூல் விவரத்தை மத்திய அரசு இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
மத்திய நிதியமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் நாட்டின் மொத்த ஜி.எஸ்.டி. வசூல் சுமார் 15 சதவீதம் வரை உயர்ந்து, வரலாற்று சாதனையாக ரூ.2 லட்சம் கோடியை (ரூ.1,99,853 கோடி) எட்டியுள்ளது. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு இதே ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஜி.எஸ்.டி வசூல் ரூ.1,74,116 கோடியாக மட்டுமே இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 14.8 சதவீத அசுர வளர்ச்சியாகும்.
இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் ஏறுமுகத்தில் சென்று கொண்டிருப்பதை இந்த வரி வசூல் அப்பட்டமாக நிரூபித்துள்ளது. குறிப்பாக, நாட்டின் உள்நாட்டு பரிவர்த்தனைகள் மூலமாக கிடைத்த ஜி.எஸ்.டி. வருவாய் மட்டும் 9.3 சதவீதம் வரை பாய்ந்து உயர்ந்துள்ளது.
பண்டிகை காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பே ஜி.எஸ்.டி வசூல் ரூ.2 லட்சம் கோடியை நெருங்கியிருப்பது, இந்திய பொருளாதாரம் மிக வலுவான பாதையில் பயணிப்பதை காட்டுவதாக நிபுணர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.