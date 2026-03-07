குஜராத்: கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு தொட்டியை சுத்தப்படுத்தியபோது விஷவாயு தாக்கி 3 பேர் பலி

காந்தி நகர்,
குஜராத் மாநிலம் சூரத் நகரில் பண்டிசாரா தொழிற்பூங்கா உள்ளது. இங்கு பல்வேறு சாயப்பட்டறை தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ளன
இந்நிலையில், அங்குள்ள சாயப்பட்டறை தொழிற்சாலையில் கழிவுநிர் சுத்திகரிப்பு தொட்டியை நேற்று 4 தொழிலாளர்கள் சுத்தம் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, தொழிலாளர்களை விஷவாயு தாக்கியுள்ளது. இதில் 4 பேரும் மயங்கி விழுந்துள்ளனர்.
இதையடுத்து 4 பேரையும் மீட்ட சக தொழிலாளர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமத்தனர். அனைவருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி சோனு (வயது 23), திலீப் (வயது 19), சந்தீப் (வயது 23) ஆகிய 3 பேர் உயிரிழந்தனர். எஞ்சிய ஒருவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.