தேசிய செய்திகள்

குஜராத்: குளியலறைக்குள் புகுந்த 7 அடி முதலை- பொதுமக்கள் அச்சம்

ஆனந்த் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வீட்டின் குளியலறைக்குள் நள்ளிரவில் 7 அடி நீளமுள்ள பிரம்மாண்ட முதலை ஒன்று நுழைந்து பதுங்கியிருந்தது.
குஜராத்தில் குளியலறைக்குள் புகுந்த 7 அடி முதலை பத்திரமாக மீட்பு.
7 அடி முதலை
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காந்தி நகர்,

குஜராத் மாநிலம் ஆனந்த் மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக, குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்த 7 அடி நீள முதலை பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு குளத்தில் விடப்பட்டது.

குளியலறையில் 7 அடி முதலை

குஜராத் மாநிலம் ஆனந்த் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாகக் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள நீர்நிலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், வெள்ள நீர் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் புகுந்ததால், நீர்நிலைகளில் இருந்த முதலைகளும் ஊருக்குள் வரத் தொடங்கியுள்ளன.

நள்ளிரவில் நேர்ந்த அதிர்ச்சி

ஆனந்த் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வீட்டின் குளியலறைக்குள் நள்ளிரவில் 7 அடி நீளமுள்ள பிரம்மாண்ட முதலை ஒன்று நுழைந்து பதுங்கியிருந்தது. அதிகாலையில் குளியலறைக்குச் சென்ற குடும்பத்தினர், அங்கிருந்த முதலையைக் கண்டு அலறியடித்து ஓடினர். இதுகுறித்து உடனடியாக வனத்துறைக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

வனத்துறை அதிரடி மீட்பு

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மீட்புக் குழுவினர், முதலையைப் பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். சுமார் ஒரு மணி நேரப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு, கயிறுகள் மற்றும் பிரத்யேக உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி 7 அடி நீள முதலை பாதுகாப்பாகப் பிடிக்கப்பட்டது.

குளத்தில் விடுவிப்பு

பிடிபட்ட முதலைக்குக் காயங்கள் ஏதும் ஏற்படாத வண்ணம் பரிசோதிக்கப்பட்டது. பின்னர், அது வனத்துறையினரால் கொண்டு செல்லப்பட்டு அருகில் உள்ள பாதுகாப்பான இயற்கை குளத்தில் பத்திரமாக விடப்பட்டது. இச்சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது. பருவமழை காலங்களில் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு வனத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினர்.

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